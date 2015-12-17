Жители Актобе устроили давку на открытии нового гипермаркета 16 декабря, передает Kazpravda.kz.
В сети появилось видео, в котором запечатлен ажиотаж у входа в супермаркет. Не повезло тем, кто оказался в "гуще событий" – люди давили друг друга, желая первым протиснуться внутрь магазина. В числе "участников" давки - женщины и дети.
Пользователи соцсетей возмутились данному факту, о чем свидетельствуют их комментарии: (Стиль авторов сохранен) .......... "Это называется что людей не воспитывали в детстве сколько вижу такое ни разу ни ходила и не участвовала в таких мероприятиях смысл набирать картошку мешками в пол цены если больше половины сгниет это не воспитанные люди показывают своё воспитание другим". ........ "Помню открытие "Астры" в Астане (2007-ой кажется). Не скажу, что в то, хлебо-сольное время народ был доведен. Накормлен и даже пресыщен - только подавай хлеба и зрелищ. Наших девочек-промоутеров, раздающих шарики, в буквальном смысле снесли и задавили. Шарики отобрали, без того короткие платьица порвали. Шарики - цветная резинка с воздухом. Их вырывали из рук, отбирали целыми букетами. Как жаль было деток (по 16-18-20 годиков девочкам-промоутерам было). В полевых условиях штопали платья, разговаривали, вытирали слезы, поправляли макияж, прически-укладки, вновь затачивали, старались вернуть улыбки, снимали стресс... На второй этап шоу-штурма вышли не все... Такой мы народ".