Массовая драка между фанатами ФК "Акжайык" и ФК "Актобе" произошла в Уральске

Массовая драка произошла между болельщиками футбольных клубов "Акжайык" и "Актобе", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на uralskweek.kz
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По данным издания, группа фанатов "Актобе" направлялась в сторону стадиона в Уральске, ведя себя шумно и выкрикивая фанатские речевки. В этот момент их встретила группа болельщиков "Акжайыка", между фанатами завязалась драка. Точное число участников потасовки не сообщается.
"Сотрудники полиции задержали десятерых участников массовой потасовки, все они являются жителями Уральска", – рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО.
Напомним, в Уральске проходит матч Кубка Казахстана, "Актобе" и "Акжайык" оспаривают право выхода в четвертьфинал турнира.