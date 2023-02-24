11 человек задержала полиция Алматы после массовой драки молодежи
62
В Алматы произошла массовая драка, полиция задержала 11 ее участников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Департамента полиции города.
Драка между молодыми людьми произошла 23 февраля около 23:00 в Бостандыкском районе. Инцидент попал на видео.
"На сигнал незамедлительно отреагировали сразу несколько экипажей патрульной полиции. В результате 11 возможных участников драки задержаны. По факту хулиганства (часть 2 статьи 293 УК РК) начато досудебное расследование. Другие обстоятельства конфликта устанавливаются", – отметили в ДП мегаполиса.