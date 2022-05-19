Массовая драка заключенных произошла в ЗКО: наказаны 12 сотрудников колонии

12 сотрудников колонии наказали после массовой драки заключённых в городе Уральске, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Инцидент произошёл 10 мая в пять утра в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности РУ-170/2. Между осуждёнными произошла массовая драка, в которой травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

Тогда в пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО сообщили, что во время драки осуждённые использовали подручные средства (металлические элементы вешалок), ножи и заточки не нашли.

По факту назначили служебное расследование, по итогам которого к дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников режимного учреждения.

«Один человек отстранён от занимаемой должности, три человека предупреждены о неполном служебном несоответствии, четырём сотрудникам объявлен строгий выговор, трое получили выговор и один человек получил замечание», – сообщили в пресс-службе ДУИС по области.

Стоит отметить, что в отношении участников драки полицейские ведут досудебное расследование по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». К слову, они отбывают наказание за такие виды преступления, как кражи, грабежи и причинение вреда здоровью.