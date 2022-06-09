Массовая вакцинация не нужна – ВОЗ об оспе обезьян

Оспа обезьян продолжает понемногу распространяться в Европе и других регионах за пределами Западной Африки, где это заболевание считается эндемичным. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего подтверждено уже около 260 случаев заражения в 23 странах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

ВОЗ пока не может объяснить происхождение вспышки и допускает возможность роста числа заражений, однако не видит необходимости в массовой вакцинации населения.

ТАСС собрал основные факты о распространении оспы обезьян и мнения экспертов по данному вопросу.

География распространения

Как сообщила ВОЗ в понедельник, ей известны 257 подтвержденных и около 120 предполагаемых случаев заболевания оспой обезьян в 23 странах мира. Основная часть заболевших - это "мужчины, имевшие контакт с мужчинами".

Наибольшее количество заражений выявлено на данный момент в Великобритании (106), чуть меньше заболевших (98) обнаружено в Испании, полсотни случаев инфицирования зафиксировано в Португалии. В Германии подтвержден 21 случай заражения, во Франции - 16, в Италии - около 10. Единичные заболевшие выявлены также в Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Словении, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

За пределами Европы случаи заражения подтверждены в Австралии, Аргентине, Израиле, Канаде, Мексике, ОАЭ и США.

В Нигерии в течение мая обнаружено 6 случаев заболевания, по меньшей мере один человек умер. Спорадические вспышки оспы обезьян зафиксированы за последние два года в таких эндемичных для данного заболевания странах, как Демократическая Республика Конго (ДРК), Камерун и Центрально-Африканская Республика (ЦАР).

В России случаи заболевания не выявлены, а "в связи с существующими ограничениями на авиасообщение риск завоза оспы обезьян оценивается как низкий", сообщил в понедельник Роспотребнадзор. Ведомство "предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения указанного заболевания на территории Российской Федерации".

Оценки и прогнозы

По словам руководителя подразделения по пандемическим и эндемическим болезням ВОЗ Сильвии Бриан, организация рассматривает текущую ситуацию с распространением оспы обезьян как "нетипичную", поскольку "обычно бывают спорадические случаи этой болезни в эндемичных государствах, которые экспортируются в неэндемичные страны, однако сейчас число случаев выросло значительно", и ВОЗ "пытается понять происхождение этой неожиданной вспышки". Специалистам пока не известен "резервуар вируса" и нет ясности в том, остановится ли его распространение. "Мы не знаем также масштабы распространения. Может быть, это верхушка айсберга", - предположила Бриан.

По оценке Национального агентства общественного здравоохранения Франции, в Европе случаи заражения оспой обезьян происходили "в основном, но не только" среди мужчин, практикующих однополые отношения. Санитарные власти Чехии считают, что оспу обезьян завезли в страну туристы, побывавшие в странах Западной Европы: Бельгии, Испании и Португалии. В Аргентине специалисты указывают на возможную связь заболевших с Испанией, а в Мексике - с Нидерландами.

Массовая вакцинация не нужна

Как заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой ВОЗ Розамунд Льюис, на данный момент "нет необходимости в массовой вакцинации, нет необходимости в большой кампании по иммунизации" против оспы обезьян.

По словам Льюис, инфекция "в основном передается во время кожного и лицевого контакта", поэтому выявление контактов и изоляция заболевших - "это лучший способ контроля за заболеванием на данном этапе".

Согласно данным ВОЗ, своевременная вакцинация от натуральной оспы в 85% случаев обеспечивает защиту от заражения оспой обезьян. У ранее привитых болезнь протекает мягче.

ЕC принял решение закупить вакцину против оспы обезьян и противовирусный препарат, сообщил в интервью газете Dagens Nyheter координатор по вопросам вакцинации Швеции Рикард Бергстрём. По его словам, контракт с производителями пока не подписан, но "это произойдет быстро", и поставки могут начаться уже в июне.

Власти Великобритании приобрели 20 тыс. доз вакцины от натуральной оспы. Ее предлагают тем, кто тесно контактировал с больными, включая медиков, которые занимаются их лечением.

Мнения экспертов

В данный момент вирус оспы обезьян обладает очень низкой контагиозностью, заявил в понедельник академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его мнению, "в этом году" предпосылки к широкому распространения заболевания и проведению массовой вакцинации отсутствуют.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс, являющийся одним из главных спонсоров ВОЗ, не считает, что вспышка оспы обезьян перерастет в новую крупную пандемию.

"Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях", - сказал он в интервью испанской газете El Diario.

Однако, по его мнению, все же надо "проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев".

"Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус", - предположил Гейтс.