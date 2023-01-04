Массовое ДТП на трассе в Костанайской области: один человек погиб, трое – в реанимации

Полиция начала досудебное расследование по факту смертельного ДТП на трассе Аркалык – Торгай с участием 5 автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

3 января в 14:03 на трассе Аркалык – Торгай водитель Toyota при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, что привело к ДТП с участием 5 автомашин.

Как уточнил и.о. начальника управления полиции города Аркалыка Талгат Балгожин, сначала Toyota столкнулась с Nissan, затем произошло столкновение еще трех автомобилей.

В результате ДТП водитель Nissan погиб на месте происшествия. В ДТП, по предварительным данным, пострадали 9 человек, трое из которых находятся в реанимации.

Полиция проводит досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.