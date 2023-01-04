Массовое ДТП на трассе в Костанайской области: один человек погиб, трое – в реанимации
Происшествия , Крупные ДТП
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Полиция начала досудебное расследование по факту смертельного ДТП на трассе Аркалык – Торгай с участием 5 автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
3 января в 14:03 на трассе Аркалык – Торгай водитель Toyota при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, что привело к ДТП с участием 5 автомашин.
Как уточнил и.о. начальника управления полиции города Аркалыка Талгат Балгожин, сначала Toyota столкнулась с Nissan, затем произошло столкновение еще трех автомобилей.
В результате ДТП водитель Nissan погиб на месте происшествия. В ДТП, по предварительным данным, пострадали 9 человек, трое из которых находятся в реанимации.
Полиция проводит досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.