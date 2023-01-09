Массовое ДТП произошло на трассе в Акмолинской области

Происшествия
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Девять машин столкнулись на трассе «Астана - Петропавловск».

Фото: auto.today

Дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомашин произошло на 236 км автодороги «Астана - Петропавловск», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полицейских, предварительно установлено, что водитель автомашины марки «ВАЗ 2109» - 34-летний житель Петропавловска - допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки «Chevrolet Cobalt» под управлением 64-летнего жителя Астаны и автомашиной марки «Volvo» под управлением 38-летнего гражданина Беларуси. Затем произошло столкновение еще шести автомашин разных марок: «Renault Sandero», «Газель», двух «Toyota Camry», «Daimler Chrysler» и «Toyota Prado».

В результате ДТП в ТОО «Авиценна Бурабай» доставлены 2 водителя и 7 пассажиров столкнувшихся автомашин в возрасте от 19 до 49 лет.

В отношении шестерых водителей составлены административные протоколы по ч.1 ст. 610 КоАП РК - «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».
 

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