Массовое ДТП произошло на трассе в Туркестанской области

В Казыгуртский РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перевале Казыгурт по трассе Алматы – Термез, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, в то время, как сотрудник батальона патрульной полиции принимал административные меры в отношении водителя автомобиля Mercedes-Benz Е350, с тонированными стеклами, водитель автомашины Lada 21015, следовавший в направлении Шымкента, по неосторожности врезался в заднюю часть иномарки.

В свою очередь, Mercedes-Benz Е350 столкнулся со стоявшей впереди служебной автомашиной полицейского.

Таким образом, несколько транспортных средств получили повреждения.

В результате ДТП водителя Lada и двух пассажиров с различными травмами госпитализировали в центральную больницу.

Данный факт зарегистрировали по ч. 2 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Проводится досудебное расследование.