Массовое ДТП с участием патрульной машины произошло в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
В Нур-Султане произошло массовое ДТП с участием патрульной машины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
В социальных сетях появилось видео дорожно-транспортного происшествия с участием патрульной автомашины.
"29 декабря около 13:13 часов водитель "Toyota", следуя по проспекту Мангилик ел, на пересечении с улицей Алматы со стороны улицы Сыганак в сторону Керей, Жанибек хандар при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с "BMW", который двигался со встречного направления прямо. От удара машину "Toyota" по инерции откинуло на патрульное авто марки "Peugeot", стоящее на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего патрульную машину откидывает на стоящий сзади автомобиль "ВАЗ", – говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя автомашины марки "Toyota" возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП. Материал направлен в СМАС города Нур-Султана.