Массовое ДТП возле мечети в Алматы: водителя в больнице охраняет полиция

В департаменте полиции Алматы прокомментировали массовое ДТП возле центральной мечети в городе, сообщает Inform.kz
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Инцидент произошел 13 декабря на пересечении улиц Пушкина и Маметовой, около Центральной мечети. Нетрезвый водитель внедорожника сбил нескольких пешеходов и протаранил машины. В результате пострадали три человека.
"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Алматы по ст.345 ч.2 УК РК ( Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и расследуется Следственным управлением ДП города Алматы.
Как установлено, водитель автомашины "Range Rover", 1975 года рождения, допустил столкновение с тремя автомашинами, после чего сбил трех пешеходов, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он находится на стационарном лечении под охраной сотрудников полиции. По выходе из больницы будет избрана мера пресечения. В рамках досудебного расследования будут назначены и проведены соответствующие экспертизы", - сообщили в полиции.