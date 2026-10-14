Массовое отравление школьников в Алматы: какие меры приняты

Происшествия

По данному факту Минздрав опубликовал сообщение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав выявил нарушения в работе пищеблока в Республиканской физико-математической школе в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК

"Проведена проверка пищеблока, выявлены нарушения санитарных требований, вынесено пять постановлений, введены ограничительные меры и проведена дезинфекция. Контактные лица взяты под медицинское наблюдение. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, специалисты обследовали пищеблок ТОО "Master Food", где выявлены нарушения требований к хранению продуктов, отбору суточных проб готовых блюд и организации питания. Для установления источника инфекции отобраны пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Лабораторные исследования продолжаются", - говорится в сообщении.

Также временно закрыта школа, столовая, изъята молочная продукция без необходимых сопроводительных документов.

В здании интерната проведена дезинфекция. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением, часть детей изолирована в интернате в профилактических целях.

По состоянию на 14 октября зарегистрировано 48 случаев заболевания. Все заболевшие госпитализированы, их состояние стабильное. Пациентов, нуждающихся в реанимационной помощи, нет.

По итогам проверки материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке. 

#Минздрав #Алматы #проверка #школьники #РФМШ

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