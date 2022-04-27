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Происшествия , Общество
Массовое отравление студентов в Рудном: назван возможный источник инфекции

В городе Рудном у трех сотрудников столовой колледжа, где массово отравились студенты, выявлен патогенный стафилококк, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официального представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержана Байтанаева.

Напомним, с 20 по 21 апреля текущего года зарегистрирована групповая заболеваемость пищевой токсикоинфекцией среди студентов Рудненского горно-технологического колледжа управления образования Костанайской области. Всего в инфекционное отделение были госпитализированы 14 человек.

По данному факту специалисты департамента и территориального управления санитарно-эпидемиологического контроля в рамках возбужденного уголовного дела провели внеплановую проверку столовой колледжа, которую арендует предприниматель.

«В ходе эпидемиологического расследования установлено, что у заболевших отмечались симптомы в виде тошноты, рвоты, жидкого стула, которые они связывают с питанием в столовой колледжа.

На сегодняшний день все студенты выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии и находятся под медицинским наблюдением.

По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у трех сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям.

У госпитализированных студентов в анализах был выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока», – написал на своей странице в Facebook Байтанаев.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарных правил: использование пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, нарушение условий хранения и технологии приготовления блюд.

Специалисты провели профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге.

По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, заключил спикер.

 

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