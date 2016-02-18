​Массовое выдвижение

По данным областной территориальной избирательной комиссии, на начало недели в области насчитывалось 590 выдвиженцев в депутаты маслихатов всех уровней, 122 кандидата уже зарегистрированы. Как рассказала председатель областной территориальной избирательной комиссии Алия Сабырханова, пока на 32 мандата в областной представительный орган претендуют 84 человека, 12 из них зарегистрированы. В районных маслихатах всего 119 мест: 330 человек выдвинули свои кандидатуры, 78 прошли этап регистрации. В трех городах области 55 округов, где из 176 выдвиженцев пока зарегистрированы 32 кандидата.

Причем, как отмечают в территориальном избиркоме, если вначале документы подавали самовыдвиженцы, то теперь предвыборную инициа­тиву берут в свои руки партии: из 590 кандидатов 194 идут по партийным спискам.