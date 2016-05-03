Массовой дракой закончились дебаты в турецком парламенте

Крупной потасовкой закончились в турецком парламенте дебаты о лишении неприкосновенности ряда законодателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на news.day.az.
Как сообщается, все началось со словесной перепалки между представителем правящей партии и депутатом от прокурдской оппозиции.
"В ходе диалога противоречия лишь обострились. Кто прав, решили выяснить на кулаках. Почти сразу к драке подключились другие участники заседания. В обидчиков полетели бутылки с водой", – говорится в информации.
Восстановить порядок удалось лишь спустя полчаса. Примечательно, что заседание Конституционной комиссии по вопросу лишения некоторых депутатов неприкосновенности уже переносили. В предыдущий раз обсуждение также закончилось потасовкой, напомнил портал.