Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области

Жители села Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области встревожены массовой гибелью животных. Видео последствий инцидента распространяется в Сети, сообщает Kazpravda.kz.

"Смотрите, что творится: скот просто выбрасывают возле дороги. Воняет ужасно", – говорит автор видео.

"Я житель аула Еркиншилик. То, что у нас сейчас творится, иначе как катастрофой не назовешь. В прошлом году в приграничных селах была вспышка. Судя по всем симптомам, это был ящур. Мы обращались в район, чтобы провели вакцинацию. Нам сказали, что вакцинацию будут делать до выпаса, но ничего не произошло. Когда скот вышел на выпас, начались первые случаи заражения. Тогда сказали, что 2 мая вакцина будет, но 2 мая было уже поздно, скот массово болеет. Люди в растерянности", – говорит автор еще одного видео.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства РК.

"Село Еркиншилик находится в 45 км от районного центра – города Ерейментау. В селе содержится 8 394 головы КРС и 11 213 голов МРС. Из них заболело 716 голов КРС и 160 голов МРС. Ветеринарными специалистами Ерейментауского района отобраны биологические материалы от заболевших животных, они направлены в Референтный центр по ветеринарии для исключения ящура, инфекционного ринотрахеита и блютанга. На сегодняшний день проводится исследование", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что больным животным оказывается симптоматическое лечение.

"Падеж животных отсутствует. Кроме того, на ежедневной основе ветеринарными специалистами проводится разъяснительная работа среди населения по недопущению и нераспространению заболевания животных. При установлении диагноза будут проведены необходимые противоэпизоотические мероприятия. Эпизоотическая ситуация находится на контроле ветеринарной службы региона", – подчеркнули в МСХ РК.