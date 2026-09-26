Массовую утечку персональных данных выявили в школах области Абай

Размещение таких сведений создавало риски нарушения неприкосновенности частной жизни и их неправомерного использования.
Прокуратура г. Семей выявила нарушения соблюдения законодательства о персональных данных в организациях образования.
Было установлено, что на официальных сайтах 31 школы в открытом доступе размещались документы с персональными данными работников и учащихся.
В частности, опубликованы ФИО, ИИН, даты рождения, адреса проживания и контактные номера телефонов 3 752 работников, а также сведения о 344 подростков.
Размещение таких сведений создавало риски нарушения неприкосновенности частной жизни и их неправомерного использования.
«По акту надзора незаконно размещенные сведения удалены из открытого доступа, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности», – проинформировали в надзорном органе.
Там же добавили, что прокуратура напоминает о необходимости строгого соблюдения требований законодательства о персональных данных и их защите, особенно при размещении информации в сети Интернет.