Массовую утечку персональных данных выявили в школах области Абай

Размещение таких сведений создавало риски нарушения неприкосновенности частной жизни и их неправомерного использования.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай прокуроры пресекли незаконное распространение персональных данных более четырех тысяч граждан, сообщает Kazpravda.kz

Прокуратура г. Семей выявила нарушения соблюдения законодательства о персональных данных в организациях образования.

Было установлено, что на официальных сайтах 31 школы в открытом доступе размещались документы с персональными данными работников и учащихся.

В частности, опубликованы ФИО, ИИН, даты рождения, адреса проживания и контактные номера телефонов 3 752 работников, а также сведения о 344 подростков.

Размещение таких сведений создавало риски нарушения неприкосновенности частной жизни и их неправомерного использования.

«По акту надзора незаконно размещенные сведения удалены из открытого доступа, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что прокуратура напоминает о необходимости строгого соблюдения требований законодательства о персональных данных и их защите, особенно при размещении информации в сети Интернет.