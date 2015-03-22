Массовые гуляния в честь празднования Наурыза продолжаются в столице

Взрослые и дети, гости и жители столицы сегодня пришли на городскую площадь, чтобы встретить прекрасный праздник весны вместе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата."На площади все желающие могут принять участие в соревнованиях по казакша курес и таким национальным играм, как тогыз кумалак и асык ату, а также в соревновании по поднятию гирь. Также всем гостям была представлена атрибутика для езды верхом, кожаные изделия и посуда в национальном стиле. Конечно же, празднование Наурыза не обошлось без национального наурыз-коже и баурсаков, которые любой желающий мог приобрести в юртах, стоящих на площади", – отмечается в сообщении.По информации пресс-службы, кульминацией празднования Наурыза стал концерт звезд казахстанской эстрады. Зрителям были представлены номера национальных танцев, патриотических песен и оркестров.Присутствующие гости, жители и звезды столицы поздравили весь народ Астаны и Казахстана, выразив свои искренние пожелания.