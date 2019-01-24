Массовые протесты в Венесуэле попали на видео

В мире
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В Венесуэле проходят митинги против правления президента страны Николаса Мадуро, передает Lenta.ru.   

Тысячи людей вышли на улицы в Каракасе, Валенсии, Сан-Кристобале и других крупных городах страны. Жители требуют отставки Мадуро и поддерживают самопровозглашенного президента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ходе столкновений с полицией погибли как минимум четыре человека, в том числе 16-летний подросток.

23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Акции протеста проходят в 61-ю годовщину Январского восстания в Каракасе – свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру.

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