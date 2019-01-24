Массовые протесты в Венесуэле попали на видео

В Венесуэле проходят митинги против правления президента страны Николаса Мадуро, передает Lenta.ru.
Тысячи людей вышли на улицы в Каракасе, Валенсии, Сан-Кристобале и других крупных городах страны. Жители требуют отставки Мадуро и поддерживают самопровозглашенного президента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ходе столкновений с полицией погибли как минимум четыре человека, в том числе 16-летний подросток.
23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.
После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.
Акции протеста проходят в 61-ю годовщину Январского восстания в Каракасе – свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру.
Музыкант из Сатпаева нашла свое призвание и стала ювелиром
XIX век: из русских губерний в казахские степи
Новую балетную сказку, которая могла бы потеснить в новогоднем театральном репертуаре незаменимого «Щелкунчика», увидели зрители в Алматы
В творческом тандеме
Эволюция журналистики «Алаш»
Шокан в Восточном Туркестане
На языке мира и дружбы
Вырастим спортсменов и творцов
В Караганде на казахский язык перевели хиты книжных продаж – романы «Крестный отец» и «Однажды в Америке»
Чтобы не «поплыть»
Беги, а то замерзнешь!
Повышение в классе
Курс на знание
Самураи капитального ремонта
Пинг-понг и не только
Резерв большого спорта
В Кокшетау при областном Дворце общественного согласия в середине января открылся клуб по развитию государственного языка «Мәміле»
Топит города и села
Бесспорно, кукол любят не только дети. А жительница Кокшетау Анастасия Елисеева их еще и создает. Увлечение, отбирая львиную долю личного времени, дарит и море радости
Электронный помощник
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Кто ищет, тот найдет
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем