Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы

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В Париже участники беспорядков грабили магазины и поджигали автомобили, в Лиможе пожар уничтожил значительную часть исторической ратуши, а в Милане произошли столкновения с полицией у знаменитого собора

Фото: AFP

Массовые акции протеста против роста стоимости жизни во Франции и Италии 17 октября сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и разграблением магазинов. Наиболее серьезные беспорядки произошли в Париже, Лиможе и Милане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bloomberg, AFP и Reuters.

По данным Bloomberg, во Франции на улицы вышли около 550 тысяч человек, из них 110 тысяч в Париже. Протестующие выступали против роста цен и ухудшения условий жизни. При этом на фоне массовых шествий отдельные группы начали нападать на полицейских, государственные здания и торговые объекты.

В Париже группы людей в масках громили витрины, грабили магазины и поджигали автомобили. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы. По словам мэра французской столицы Эмманюэля Грегуара, некоторые улицы города серьезно пострадали от погромов.

Как сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, в протестных шествиях участвовали как мирные демонстранты, так и радикально настроенные группы, которые нападали на сотрудников полиции и общественные здания. По информации AFP, премьер-министр Себастьен Лекорню сообщил о 1 200 задержанных и 150 пострадавших полицейских по итогам беспорядков.

Одним из наиболее серьезных происшествий стал пожар в исторической ратуше французского Лиможа. Здание, открытое в 1883 году, загорелось во время беспорядков. Огонь уничтожил значительную часть строения, обрушилась крыша. По сообщениям местных СМИ, также рухнула колокольня.

Столкновения у Миланского собора

Беспорядки охватили и Италию. В Милане участники акции против дороговизны вступили в столкновения с полицией на площади Дуомо, перед знаменитым готическим собором.

Как сообщает Reuters, протестующие бросали в правоохранителей камни и другие предметы. Полицейские применили слезоточивый газ и попытались вытеснить агрессивно настроенные группы из галереи Виктора Эммануила II, расположенной рядом с собором.

Магазины закрывали ставни, туристы покидали центральную часть города. Во время столкновений временно закрыли станцию метро Duomo.

По информации итальянского агентства ANSA, протестующие сооружали баррикады, поджигали предметы на улицах, повреждали полицейские автомобили и витрины. Столкновения также произошли в Болонье, где полиция применила водометы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила насилие, подчеркнув, что право граждан на демонстрации не оправдывает погромы и нападения на полицейских. Она также призвала политические силы выступить против насилия во время уличных акций.

На фоне беспорядков власти Франции и Италии заявили о необходимости отделять мирные протесты от противоправных действий участников погромов.

#Франция #Париж #протесты #погромы

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