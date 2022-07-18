Фото: Kazpravda.kz
Экономика , Общество
Массовые задержки рейсов в Казахстане: авиакомпаниям поручили купить новые самолеты

До конца текущего года новые воздушные суда суммарной вместимостью 2,5 тыс. кресел будут введены в эксплуатацию в Казахстане. В частности, 9 самолетов авиакомпанией SCAT, Fly Arystan – 3 и Air Аstаnа – 2. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в своем telegram-канале, передает Kazpravda.kz.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день в стране наблюдается увеличение пассажиропотока на воздушном транспорте. Это повлияло на цепные задержки рейсов, что вызывает справедливую критику со стороны населения.

"Для оперативного решения вопроса поручил казахстанским авиаперевозчикам приобрести новые самолеты. До конца года 14 новых воздушных судов суммарной вместимостью 2,5 тысячи кресел будут введены в эксплуатацию. Считаю, что эти меры намного увеличат провозную емкость", – отметил министр.

При этом он добавил, что казахстанский парк воздушных судов до 2025 года пополнится на 51 единицу.

Что касается фактов задержек рейсов – по поручению главы МИИР Комитетом гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана начато соответствующее расследование. Если факт нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов будет установлен, авиакомпании будут привлечены к административной ответственности.

Следует отметить, что в настоящее время на пассажирских воздушных перевозках задействованы 75 самолетов. За 6 месяцев текущего года количество перевезенных пассажиров выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,6 млн пассажиров. По сравнению с допандемийным периодом рост составил 28%.

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