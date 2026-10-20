Массовый обман заемщиков МФО выявили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресекли мошенническую схему массового обмана граждан при выдаче микрокредитов в МФО «Экспресс Займ» в 18 регионах страны, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, в августе 2024 года в организации введена платная консультационная услуга, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика.

Клиентам представляли оплату услуги как обязательное условие получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от неё.



В результате заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением. При пролонгации микрокредитов платную услугу оформляли повторно.



Всего заключено более 181 тыс. договоров на оказание консультационных услуг с 43 тыс. гражданами.

«В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», – сказано в информации.

Ранее АФМ при координации Генпрокуратуры завершило расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия.