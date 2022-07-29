Экономика
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Юрий Иртышов

Изъять и передать!

Усилиями Министерства сельского хозяйства РК за шесть месяцев 2022 года в пользу государства возвращено 904 тыс. га неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земельных участков, пригодных для занятий сельским хозяйством (за весь 2021 год было возвращено 430 тыс. га).

В целом, до конца текущего года планируется обеспечить возврат до 5 млн га пастбищ и пашни, заброшенных или используемых не по назначению.

Рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых земельных ресурсов была сформирована по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В данный момент ее работа ведется по нескольким направлениям: во всех областях созданы территориальные межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов; принят приказ министра сельского хозяйства, предписывающий территориальным подразделениям Комитета по управлению земельными ресурсами проведение проверок в отношении 2 584 субъектов, за которыми закреплены земельные угодья площадью 7,45 млн га.

В настоящее время прошла 601 внеплановая проверка землепользователей, имеющих в своем распоряжении наделы площадью в 1 млн 517 тыс. га. Еще 57 материалов, касающихся земель площадью 680,9 тыс. га, находятся на стадии регистрации в управлениях Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В 2021 году зарегистрировано 177 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 210 тыс. га.

Земли, возвращенные государству, далее распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для непосредственного пользования более добросовестным и рачительным представителям аграрного сектора.

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