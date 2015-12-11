Марат Айнеков создал 21 монумент на родине, в России и Турции. Они посвящены известным историческим деятелям Казахстана и зарубежных стран. Высокий профессиональный уровень мастера получил международное признание. Так, именно Марату Айнекову доверили создать памятники Ататюрку в Анкаре и Сиврихисаре. Ататюрк и все, что с ним связано, – национальное достояние турков. И увековечить в бронзе историческую личность такого масштаба поручили казахстанскому скульптору! Среди монументальных работ М. Айнекова – памятники Абаю в Москве и Тегеране, Алие Молдагуловой – в российских Новосокольниках, комплекс памяти Второй мировой войны – в Талдыкоргане.

Выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина Марат Айнеков в творчестве опирался в основном на метод классического академического реализма. Это позволяло ему создавать убедительные и яркие по художественной образнос­ти произведения монументального и декоративно-паркового характера. Но широкой натуре художника было тесно в рамках академичес­кой школы.

– Отец часто говорил, что если знаешь, как строится анатомия челове­ческого тела, то не составит труда перейти к модерновой и авангардной скульптуре, – вспоминает сын мастера, скульптор-монументалист Саид Айнеков. – Его работы отличает высокий профессионализм в художест­венном и исполнительском решениях, разнообразие тематики. Он одинаково свободно владел любым материалом – деревом, бронзой, камнем.

Но среди представленных на выставке работ большинство – из дерева. Это единственный материал, который, как считал Марат Айнеков, передает теплоту композиции, цвета и текстуры. Он любил создавать порт­реты. В экспозиции – бюсты хана Кенесары, Коркыта, Индиры Ганди и народного артиста Казахстана Нурмухана Жантурина. Марат Айнеков до последних дней живо откликался в своем творчестве на, так сказать, злобу дня. В композиции «Эволюция» показал обратную сторону современных технологий: на голове человека, прижимающего к уху мобильный телефон, мастер расположил полуразрушенный от излучения череп. Умение видеть необычное в обычном отличало работы Марата Айнекова. Даже в самых причудливо изогнутых корягах он находил темы для новых композиций. Так родились «Человек с животными», «Дети на арбе», «Семья», «Курбан айт».

Помимо произведений М. Айнекова, на выставке представлены работы его сына Саида и картины дочери Жамили, а также композиции его учеников – Малика Жунисбаева, Наурызбая Мыйзамкулова, Орынхана Рахимбекова и Кайрата Суранши.