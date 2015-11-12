​Мастер газетного слова

Его имя известно в журналистской среде, ведь в будущем году исполнится четверть века его званию казправдинца. В детстве мечтавший стать военным летчиком, Сергей в юношеском возрасте вдруг понял, что его зовет журналистика. И поступил на один из лучших в Советском Союзе журфаков – Уральского государственного университета им. М. Горького в Свердловске. Его супруга до сих пор вспоминает практику, которую они в юности проходили в газете «Волгоградская правда», когда куратор мужа ей сказал: «Сережа – прирожденный журналист». Правоту его слов подтвердила сама жизнь.

В «Казправду» он пришел совсем молодым, но стал работать так, что даже старожилы редакции удивлялись. Начал трудиться собкором по Целиноградской области. С переездом редакции из Алматы в Астану ему доверили пост редактора отдела общественно-политической жизни. Потом стал специальным корреспондентом. Наступил долгий, непростой, но интереснейший период работы в президентском пуле. Образно говоря, полмира объездил, освещая визиты Главы государства, Сергей Нес­теренко. И не было ни одного случая, чтобы он сор­вал задание или прислал текст в завтрашний номер поздно.

По этому поводу одна из коллег как-то пошутила: «Нестера хоть на Марс отправь, и оттуда пришлет материал в срок». Такое ответственное, честное отношение к своему делу за десятки лет, прожитые в «Казправде», не убавилось ни на гран. На его знание основ профессии, талант максимально эффективно анализировать большой массив фактов полагаются руководители, когда вдруг поступает задание, а времени в обрез. Выполнить его поручают только Сергею. Сядет за компьютер, соберется и – вот крепкий, ладный результат.

А еще он новатор. Сам разработал и внедрил несколько лет назад новый дизайн газеты. Именно он предложил, еще в начале 2000-х, прогрессивный по тем временам, беспроводной способ передачи материалов из командировок: с ноутбука через сотовый телефон, способ, приводивший в изумление коллег из стран СНГ. Наконец, именно ему принадлежит идея внедрить в «Казправде» редакционно-издательскую систему. Изучил рынок и с коллегой-айтишником воплотил идею в реальность. Объем используемой журналистами бумаги стал минимальным, их руки стали меньше уставать, а как удобна эта система в деле!

Его материалы запоминаются яркой образностью, безупречной логикой, неравнодушным взглядом. Долгое время он писал теплые очерки о людях разных профессий под рубрикой «Такая работа». Председатель правления АО «РГ «Казахстанская правда» Александр Тараков предлагал их издать книжкой – отказался. Сам юбиляр тепло вспоминает годы, когда трудился собкором. То было романтическое время, овеянное духом собкоровского братства. Незабываемые встречи с коллегами на собкоровских совещаниях то в одном регионе, то в другом, то в Алматы, то в Астане… Песни под гитару. Кстати, Александр Юрьевич в одном из дружеских экспромтов написал о Сереже: «На ты с компьютерами он, как бог, играет на гитаре…» И хорошо поет. Хотя случается это, жаль, все реже.

Но главным в собкоровской работе было то, что она каждый день дарила встречи с интерес­ными людьми, которые любят свое дело, показывала все, что происходило в области, и недостатки, и ростки нового, лучшего. За этот вклад в освещение жизни региона, которому судьба уготовила принять новую столицу, в 1997 году Сергей Нестеренко был удостоен премии Союза журналистов Казахстана. Сейчас же у него наград намного больше. Президентская стипендия Фонда по поддержке культуры, образования и социальных программ деятелям литературы, искусства и спорта и представителям творческой молодежи – в 1999 году. Медали к 10-летию Независимости Рес­публики Казахстан, к 10-летию Астаны. Затем журналист был удостоен Премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации. И еще две медали – «Ерен еңбегi ушiн» и «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл».

Но работает Сергей Нестеренко не за награды, хоть и сполна заслуженные. Душой прикипев к «Казахстанской правде», он переживает за то, чтобы газета была актуальной, интересной, безукоризненной с точки зрения стилистики, как учили наставники его альма-матер. Поздравляем коллегу и друга с юбилеем. Он всегда желает всем в первую очередь здоровья, а мы желаем крепкого здравия ему самому. Впереди много работы, которая не дает стареть. Да о какой старости речь, когда всего полжизни прожито!