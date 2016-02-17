Свежий выпуск
​Мастер и мастерица
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Алга, Актюбинская область

В районе новостроек, где за последние годы вырос целый поселок из добротных домов, Даурен Ботабасов с супругой Зинат Сактагановой тоже решили построить собственное жилье. Все силы в это вложили. Даурен раньше работал в строительной сфере, поэтому при проектировании и закладке фундамента заранее предусмотрел необходимость возведения еще одной пристройки, где решил заниматься собственным бизнесом. В округе он давно известен как прекрасный мастер-реставратор старой мебели. Для этой цели и нужно было отдельное рабочее помещение.

А в стесненных условиях трудно было развернуться. Даурен давно мечтал реа­лизовать свои планы, и вот они воплотились в реальность. Во всяком случае, ему, инвалиду, ветерану локальных войн на афгано-таджикской границе, теперь незачем искать временную работу где-то на стороне и каждый раз думать о том, как прокормить семью. А она у него большая, семеро детишек: старшей дочери 14 лет, а самому младшему год исполнится.

На дому появилась работа и для супруги Зинат – она швея. Помогает ему во всем, обшивка мебели – на ее плечах. В позапрошлом году ощутимую поддержку получил и от государства: по «Дорожной карте занятости» Д. Ботабасову выдали льготный микрокредит. С пуском собственного мебельного цеха дело закрутилось-завертелось. Заказы пошли. К работе привлек двух работников при содействии районного центра занятости. С постройкой добротного дома теперь достаточно места и для размещения выполненного заказа. Впрочем, его приемом и выдачей, помимо шитья, занимается Зинат. Дети тоже помогают.

– Даже младшенькие тянутся в чем-то помочь, – смеется мама. – Вырастут – будут хорошими помощниками, ведь все, что мы делаем сейчас, это ради них. Пусть тоже учатся бизнесу.

Если когда-то глава семейства начинал свое дело с реставрации старой мебели, то сегодня он изготавливает ее сам. Причем по товарному виду, качеству – не хуже фабричной. Да и по цене значительно дешевле. Вот и растет число заказов. Клиенты с другого конца города приезжают. Наслышаны о мастере-мебельщике и мастерице-швее. Да и сервис у них хороший: замер, доставку сами осуществляют и за это ни копейки не берут. Какую мебель изволите, то и сделают на совесть: мягкую, кухонный, спальный гарнитуры, комоды, тахту… Заказы ныне к семейной чете приходят и от госучреждений: детсадов, школ. Могут и парты изготовить, и двухярус­ные детские кроватки в соответствии с требованиями всех санитарных норм.

Зинат говорит, что теперь в их планах – открыть свой мебельный магазин. Выставлять готовую продукцию в чужих торговых точках за баснословную аренду просто невыгодно. Поэтому на семейном совете решили открыть салон мебели в пристройке во дворе, где до этого находился цех. Для оборудования тоже место нашлось. В перспективе, если удача улыбнется, мечтают более респектабельный салон открыть в центре города, но для этого понадобится время. 

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