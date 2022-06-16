Мастер исторических образов

Герои живописных произведений Каната Шукирбека смелыми идеями и мужеством изменяли ход истории Казахстана, верили в прекрасное будущее Родины и воплощали его в жизнь.

Произведения мастера можно увидеть на юбилейной выставке «Жизнь – путь к искусству» в Государственном музее искусств им. А. Кастеева. Более 60 графических и живописных работ ­Каната Шукирбека повествуют об истории нашей страны, жизни сегодняшнего общества, героических и трудовых буднях.

Куратор выставки Галия Али обратила внимание, что художник «оживотворяет» на полотнах увиденное им в жизни, заряжая мощной идеей и впечатляющими образами. Он смело работает с цветом, пространством и линией. В богатой насыщенной цветовой гамме написаны пейзажи и натюрморты, воспевающие красивую природу Казахстана, его предметный мир.

– Портрет – излюбленный жанр Каната Шукирбека, которым он увлекся еще в начале творческого пути, – продолжила Галия Али. – Художник много лет работает над серией портретов национальных героев, а также родных и близких людей. Его стиль в портретной живописи отличается стремлением избегать условностей, разносторонней пластической характеристикой героев. Среди этих работ хотелось бы выделить портреты достойных сынов казахского народа – Абая Кунанбаева, Мухтара Ауэзова, Шакарима Кудайбердиева, Жамбыла Жабаева.

Историческим темам Канат Шукирбек придает особое значение, и именно историческими портретами художник привлекает в первую очередь. Рассматривая их, понимаешь, как глубоко автор проникся судьбой своих героев, их думами и мечтами, прежде чем взяться за кисть. История на картинах Шукирбека пронизана особым духом драматизма и ощущением реальности происходящего. Герои в этих жанровых произведениях максимально естественны и исполнены личностными, социальными и духовными достоинствами. Таковы произведения «Время бедствий», «Охотник с беркутом», «Арыстан-баб», «Мечта Алаша о независимости Казахстана», «Батыры», «Бумын-каган», серия «Западно-Тюркский каганат», «Тайны средневекового ювелира».

Самобытный талант художника успешно реализовался и в книжной иллюстрации. Галия Али рассказала, что Канат Шукирбек тесно сотрудничал с издательствами «Өнер», «Атамұра», «Мектеп», «Жазушы», оформив десятки страниц детских книг в технике цветной графики. Графическим работам художника присущи четкость, выразительность, образно-идейная наполненность. Особой мягкостью и атмосфернос­тью отличаются иллюстрации, выполненные цветными карандашами на акварельной бумаге с ее зернистой фактурой.

Работы Шукирбека выгодно отличают яркий колорит, темпераментная манера письма, легкая фактурная проработка форм, он мастер создания новых образов, основанных на знании традиций. Своим творчеством художник демонстрирует искреннюю заинтересованность историей народа, неравнодушное отношение к будущему Казахстана.