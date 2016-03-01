​Мастер-класс корейского врача

Между операциями он консультировал и принимал больных. По данным областного управления здравоохранения, за время мастер-класса врач осмотрел более 60 человек с различными заболеваниями.
Визит южнокорейского специалиста стал возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве, заключенному ранее между акиматом области и клиникой «Ганагнам Северанс» Южной Кореи. Соглашение предусматривает и реализацию масштабного проекта по формированию в Актобе медицинского кластера, на базе которого можно будет обслуживать жителей всего Западного Казахстана и Кызылординской области. Аналогичные договоренности о сотрудничестве ранее были достигнуты руководством области также с представителями Турции, России, Израиля. Глава региона Бердыбек Сапарбаев накануне встретился с Чанг Хэнг Сеока и поблагодарил его за активное сотрудничество. Известный хирург выразил благодарность за оказанное ему доверие и готовность к постоянному обмену опытом с казахстанскими коллегами. В свою очередь глава региона подчеркнул, что актюбинские врачи особо заинтересованы в том, чтобы перенимать опыт и знания у специалистов такого уровня, и предложил в ближайшей перспективе провести в Актобе научно-практическую конференцию с участием ведущих ученых и специалистов в области медицины из всего Азиатско-Тихоокеанского региона.