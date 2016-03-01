​Мастер-класс корейского врача

Между операциями он консультировал и принимал больных. По данным областного управления здравоохра­нения, за время мастер-класса врач осмотрел более 60 человек с различными заболеваниями.

Визит южнокорейского специалиста стал возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве, заключенному ранее между акиматом области и клиникой «Ганагнам Северанс» Южной Кореи. Соглашение предусматривает и реализацию масштабного проекта по формированию в Актобе медицинского кластера, на базе которого можно будет обслуживать жителей всего Западного Казахстана и Кызылординской облас­ти. Аналогичные договоренности о сотрудничестве ранее были достигнуты руководством облас­ти также с представителями Турции, России, Израиля. Глава региона Бердыбек Сапарбаев накануне встретился с Чанг Хэнг Сео­ка и поблагодарил его за активное сотрудничество. Известный хирург выразил благодарность за оказанное ему доверие и готовность к постоянному обмену опытом с казахстанскими коллегами. В свою очередь глава региона подчерк­нул, что актюбинские врачи особо заинтересованы в том, чтобы перенимать опыт и знания у специалистов такого уровня, и предложил в ближайшей перспективе провести в Актобе научно-практическую конференцию с участием ведущих ученых и специалистов в области медицины из всего Азиатско-Тихо­океанского региона.