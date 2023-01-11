Мастер-класс Манабу Мураками

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Любовь Доброта

Международный учебно-практический аттестационный семинар в Шымкенте провел японский мастер сусеки шихана (шеф-инструктор) по карате Манабу Мураками.

Традиционным поклоном сотни юных спортсменов разных возрастов приветствовали долгожданного гостя из Японии. Семинары обладателя черного пояса шихана Мураками отличаются тем, что наряду с совершенствованием техники карате-до он уделяет огромное внимание развитию у спортсменов таких важных составляющих характера, как планирование своего времени, концентрация внимания, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, умение работать в команде и, конечно, уверенность в себе.

Шихан обращал внимание на нюансы, которые влияют на многие параметры при освоении базовой техники. Отлично зная физиологию человека, словно фокусник, мастер демонстрировал связующие компоненты ударной техники, поражая всех участников семинара невероятной красотой, силой и скоростью исполнения различных элементов. Спортсмены с замиранием сердца наблюдали за каждым движением Манабу Мураками, старательно выполняли предложенные им упражнения.

Семинар стал новой точкой отсчета в практике карате-до для каждого спортсмена. Также Манабу Мураками принял экзамены на черные пояса. Он отметил хорошую подготовку, выразил надежду и желание видеть сборную команду Казахстана на чемпионате мира по карате-до шотокан, который пройдет в Венгрии с 23 по 27 августа этого года.

Знания и практические навыки, полученные непосредственно от Манабу Мураками, сразу же пригодились спорт­сменам, принявшим участие в Кубке республики по карате-до шотокан. Они приехали из одиннадцати регионов страны. Состоялись четыре вида соревнований: ката (формальные упражнения) и кумитэ (поединок), командное ката с исполнением бункай (расшифровка ударной и защитной техники) и командное кумитэ. Во всех видах программы участвовали и спортсмены старше сорока лет, показав пример постоянного самосовершенствования.

На торжественной церемонии 15 членов молодежной сборной Казахстана по карате-до шотокан получили от организаторов комплекты спортивной экипировки. Победители и призеры Кубка были награждены медалями и дипломами.

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