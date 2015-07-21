Мастер-класс от чемпионов Свежий выпуск 467 Сагира Тулешева

Возможность получить этот не просто профессиональный, а олимпийский урок от кумиров из большого спорта, а заодно проверить свои спортивные задатки, у ребят появилась благодаря… доброй традиции приглашать известных спорт­сменов, которая сложилась в «Сункаре». Этот оздоровительный комплекс, расположенный в одном из живописнейших мест Казахстана, на берегу озера Зеренды, среди скалистых массивов соснового бора, известен далеко за пределами региона. Прежде всего круглогодичным режимом функционирования, а также очевидными приоритетами по организации летнего отдыха детей. На протяжении вот уже нескольких лет во время летнего отдыха детей для встречи с ними в лагерь приезжают звезды отечественного спорта. К примеру, в прошлом году оздоровительный комплекс посетил чемпион Олимпийских игр 1996 года в Атланте по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко, а также казахстанские гимнастки.

Сейчас во время летних каникул здесь отдыхают и набираются сил дети работников дочерних компаний НК «КазМунайГаз». Когда ребятам сообщили, что на празднике по поводу открытия третьего сезона у них в гостях будут сразу два олимпийских чемпиона, у многих загорелись глаза. Еще бы! Не каждый день можно, надев настоящие боксерские перчатки, «вступить в бой» с самими чемпионами, за поединками которых до этого наблюдал только по телевизору. А еще – задать вопросы по технике боя, о необходимых для занятий боксом качествах, да и просто пообщаться.

Поэтому, когда было объявлено об открытии сезона, десятки воспитанников с нетерпением ждали встречи со спортсменами. Торжество вылилось в настоящий детский праздник – с традиционным построением команд, приветствием гостей, зажигательной музыкой.

Особую символичность придавала празднеству единая форма одежды ребят – белые футболки с логотипом «К 70-летию Великой Победы». На казахском и русском языках отряды поочередно скандировали свои девизы, демонстрируя командное единство и активную позицию. Надо отметить, погода в этот день – безветренная, солнечная, умиро­творяющая – еще тоньше подчеркивала красоту и великолепие этого чудного края, ничем не уступающего, а в чем-то превосходящего заграничные курортные места.

Прославленные боксеры сначала поздравили детей, сказали им слова напутствия, а затем пригласили на мас­тер-класс. Отбоя от юных болельщиков, желающих провести спарринг со своими кумирами, среди мальчишек не было, как, впрочем, и тех, кто спешил сфотографироваться и взять автографы у триумфаторов Пекинской и Лондонской олимпиад.

Отвечая на вопросы журналистов, спортсмены выразили солидарность в том, что ребят необходимо поддерживать и показать, что и они могут многого достичь, а также привлечь их к занятиям спортом и порадовать. По словам Серика Сапиева, он всегда рад встречаться с детьми, и особенно «видеть огоньки в их глазах».

– Благодаря нашим победам, у них появляется желание заниматься спортом, – считает С. Сапиев. По мнению его коллеги Бахыта Сарсекбаева, подобные детские организации оздоровительного направления играют большую роль в воспитании детей и укреплении их здоровья.

С открытием сезона детей и гостей мероприятия поздравили также замес­титель генерального директора ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по туризму и сервисным услугам Ерик Нургалиев, директор лагеря, депутат Акмолинского областного маслихата Кайрат Султанов. Он еще до начала праздничных торжеств вкратце ознакомил журналистов с историей оздоровительного комплекса «Сункар», созданного 12 лет назад на базе летнего пионерского лагеря им. Олега Кошевого. После приобретения в собственность в корпусах учреждения был произведен капитальный ремонт, проведена система отопления, что позволило обеспечивать не только летний, но и круглогодичный режим работы лагеря.

Сегодня по сравнению с тем, что было, комплекс «Сункар» изменился кардинально. По словам его руководителя, для полноценного отдыха, физического развития и расширения кругозора детей здесь есть все – библиотека, спортивный комплекс с тренажерами, зал с оборудованными столами для настольного тенниса, бассейн. Четырехразовое питание включает в себя кумыс, мед, фрукты, мясные и молочные продукты, выпечку.

– За эти годы более 20 тысяч детей отдохнули в нашем лагере, – говорит Кайрат Султанов. – И они не просто отдыхают, а набираются сил, здоровья. Режим и полноценное сбалансированное питание вкупе с благоприятными климатическими условиями дают свои результаты, и в конце сезона многие ребята чувствуют себя лучше, а также прибавляют в весе. В нынешнем, третьем сезоне, в течение 14 дней отдохнут более трехсот детей разного возраста из Атырау, Актау, Актобе, Жанаозена, Петропавловска. Проведем для них обзорные экскурсии по Астане, посетим Боровое, Кокшетау. В целом за лето планируем оздоровить более тысячи детей.

Руководитель филиала делает акцент на том, что в «Сункар» во время летнего отдыха детей компания приглашает опытный персонал, воспитателей и медицинских работников, которые внимательно следят за состоянием здоровья каждого ребенка.

К теме летнего отдыха и оздоровления детей, оказавшейся столь многоаспектной и актуальной, о развитии такого направления, как детский туризм в Казахстане, загородный отдых детей, в разговоре с директором учреждения возвращались не раз. По мнению Кайрата Султанова, сегодня эти вопросы нуждаются в регулировании на законодательном уровне, и если говорить о государственно-частном партнерстве в этой сфере, то обе стороны для более эффективного управления должны искать и использовать наиболее действенные инструменты, в том числе финансовые. Собеседник также считает, что для полноценного функционирования системы детского загородного отдыха в нашей стране необходимо внести соответствующую статью в Закон «Об образовании».



