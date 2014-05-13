Мастер-класс от правозащитников

Открывая мероприятие, заместитель акима области Бахтияр Макен отметил, что в Казахстане реформы и государственные программы имеют социальную направленность. В Приуралье неуклонно снижается уровень безработицы. Подписаны меморандумы с работодателями о своевременной выплате зарплаты. Новым содержанием, соответствующим требованиям и вызовам времени, наполняется деятельность профсоюзных организаций.

В то же время продолжает оставаться актуальным вопрос повышения правовой грамотности, поэтому подобные семинары востребованы и необходимы, считает Б. Макен. И прежде всего они нужны сотрудникам правоохранительных и судебных органов, учреждений образования, здравоохранения и культуры, которые и приняли участие в обсуждении темы «Международные и национальные механизмы защиты прав человека в Казахстане».

Секретарь Комиссии Тастемир Абишев подробно охарактеризовал основные приоритеты этой большой и многоплановой работы. В частности, одна из задач их структуры состоит в анализе ситуации с тем, чтобы предоставлять Главе государства объективную и исчерпывающую информацию по соблюдению прав человека. В зоне постоян­ного внимания находятся вопросы, касающиеся защиты прав оралманов, беженцев и трудовых мигрантов. И хотя комиссия выступает лишь в роли консультационного органа, она способствует решению многих вопросов, содержащихся в обращениях и жалобах граждан.

На семинаре-тренинге обсуждались также вопросы разрешения трудовых конфликтов, взаимодействия профсоюзов с органами государственной власти и НПО. Его участникам рекомендовано пополнять запас правовых знаний, знакомясь с материалами, размещенными на сайте Комиссии.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область