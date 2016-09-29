Мастер-класс от ведущего врача-гастроэнтеролога из Южной Кореи прошел в Астане

Общество
1372
Ботагоз Балтабаева
Фото с сайта maquet.ru
В городской больнице №2 Астаны прошел мастер-класс от ведущего врача-гастроэнтеролога из Южной Кореи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Под руководством профессора Ко была проведена  высокоспециализированная операция пациентке, у которой обнаружено образование в желудке с подозрением на рост злокачественной опухоли. Уникальность этой операции заключалась в способе ее проведения. Сложный хирургический процесс был выполнен эндоскопическим способом.

"Мы можем распознать начальную стадию рака желудка и пищевода. Слышал, что в Казахстане если повреждена какая-то часть, есть раковое образование, то чаще всего здесь проводится резекция – удаление органа, а мы удаляем только поврежденную часть. Сейчас многие люди из Казахстана приезжают к нам на операции. Мы хотим, чтобы ваши врачи не только приезжали к нам на обучение, но и здесь показывали свои навыки", – сказал врач из Южной Кореи.

Профессор Ко является ведущим врачом-гастроэнтерологом в Южной Корее. Живет в Сеуле и работает в больнице ЧА Бунданг. По его словам, операции эндоскопическим способом сегодня проводят не только в его медицинском учреждении, но и в 50 клиниках Южной Кореи.

"Плюсы операции, проведенной эндоскопическим способом, очевидны, – утверждает южнокорейский профессор, – большие разрезы на теле пациента не делаются, этим сокращаются сроки госпитализации и обеспечивается скорейшее возвращение прооперированного к обычной жизни."

"Сегодня профессор Ко провел мастер-класс по довольно редкому виду операции – подслизистая резекция образования желудка эндоскопическим путем. Все это транслировалось в конференц-зале. Вообще медицинская корпорация Ча – одна из самых крупных в Южной Корее. Она оказывает практическую помощь с точки зрения обучения наших хирургов, эндоскопистов и других специалистов", – рассказал главный врач городской больницы № 2 Иван Ли.

Мастер-класс состоялся в рамках заключенного в этом году Меморандума о сотрудничестве между Управлением здравоохранения Астаны и медицинским фондом Сунг Кван Чаум из Сеула. По словам Ли, одним мастер-классом все не закончится, тем более что данный вид операции на желудке в столице РК не выполняется.  

С 1 октября названная южно-корейская корпорация будет обучать наших специалистов в течение двух месяцев на бесплатной основе.

Отметим, что больница Ча Бунданг имеет высокую посещаемость пациентов в Южной Корее. За год здесь прошли амбулаторное лечение около одного миллиона человек. Клиника входит в десятку лучших больниц Кореи по количеству принятых больных.

Популярное

Все
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Творил несмотря на запреты
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Больше половины дорожно-транспортных происшествий в городе происходит с участием пешеходов
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Гордость степей, а не обуза
Археология и взятки
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют интернет-мошенничества
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии
«Грязеболотный» период
Предвестник весеннего обновления
Плюрализм, открытость и результативность
Консолидация общества и развитие экономики – неразрывно связанные и взаимозависимые понятия
Добро пожаловать!
Ученый, политик, аграрий
Мосты и тоннели вместо переездов
Войлок, керамика и макраме
Причины и следствие
Крутись-вертись, веретено!
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трасс…
Предвестник весеннего обновления
«Грязеболотный» период
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]