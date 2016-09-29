Мастер-класс от ведущего врача-гастроэнтеролога из Южной Кореи прошел в Астане

Фото с сайта maquet.ru
В городской больнице №2 Астаны прошел мастер-класс от ведущего врача-гастроэнтеролога из Южной Кореи, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Под руководством профессора Ко была проведена высокоспециализированная операция пациентке, у которой обнаружено образование в желудке с подозрением на рост злокачественной опухоли. Уникальность этой операции заключалась в способе ее проведения. Сложный хирургический процесс был выполнен эндоскопическим способом.
"Мы можем распознать начальную стадию рака желудка и пищевода. Слышал, что в Казахстане если повреждена какая-то часть, есть раковое образование, то чаще всего здесь проводится резекция – удаление органа, а мы удаляем только поврежденную часть. Сейчас многие люди из Казахстана приезжают к нам на операции. Мы хотим, чтобы ваши врачи не только приезжали к нам на обучение, но и здесь показывали свои навыки", – сказал врач из Южной Кореи.
Профессор Ко является ведущим врачом-гастроэнтерологом в Южной Корее. Живет в Сеуле и работает в больнице ЧА Бунданг. По его словам, операции эндоскопическим способом сегодня проводят не только в его медицинском учреждении, но и в 50 клиниках Южной Кореи.
"Плюсы операции, проведенной эндоскопическим способом, очевидны, – утверждает южнокорейский профессор, – большие разрезы на теле пациента не делаются, этим сокращаются сроки госпитализации и обеспечивается скорейшее возвращение прооперированного к обычной жизни."
"Сегодня профессор Ко провел мастер-класс по довольно редкому виду операции – подслизистая резекция образования желудка эндоскопическим путем. Все это транслировалось в конференц-зале. Вообще медицинская корпорация Ча – одна из самых крупных в Южной Корее. Она оказывает практическую помощь с точки зрения обучения наших хирургов, эндоскопистов и других специалистов", – рассказал главный врач городской больницы № 2 Иван Ли.
Мастер-класс состоялся в рамках заключенного в этом году Меморандума о сотрудничестве между Управлением здравоохранения Астаны и медицинским фондом Сунг Кван Чаум из Сеула. По словам Ли, одним мастер-классом все не закончится, тем более что данный вид операции на желудке в столице РК не выполняется.
С 1 октября названная южно-корейская корпорация будет обучать наших специалистов в течение двух месяцев на бесплатной основе.
Отметим, что больница Ча Бунданг имеет высокую посещаемость пациентов в Южной Корее. За год здесь прошли амбулаторное лечение около одного миллиона человек. Клиника входит в десятку лучших больниц Кореи по количеству принятых больных.