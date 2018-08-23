Мастер-класс по изготовлению камчи и концерт этномузыки: в Астане пройдет open air фестиваль

В Астана 25-26 августа на территории Национально-культурного комплекса "Этноаул" пройдет open air фестиваль, в рамках которого состоится уникальная выставка "Казахстан – страна великой степи", передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
Как отмечают организаторы, красной нитью через все мероприятия и экспозиции будет проходить тема истории от глубокой древности до наших дней, достижений умельцев казахского народа и преемственности поколений, вплетающих культуру древности в настоящее.
Цель выставки – показать успешную интеграцию казахской культуры в современную жизнь, развить интерес молодежи к историческим ценностям и показать красоту работ народных умельцев.
Главными героями выставки станут ремесленники, которые не просто представят свои искусные изделия, но и поделятся мастерством со всеми желающими на бесплатных мастер-классах. Посетители увидят потрясающие сбруи, седла, поводья и камчи в рамках конкурса мастеров конного убранства.
На выставке будут размещены исторические музейные экспозиции из разных регионов страны, предоставляющие ее посетителям возможность совершить своеобразное путешествие в эпоху рубежа прошлого столетия, увидеть одежду, украшения, домашнюю утварь и другие предметы, связанные со средневековьем. Среди них уникальные по красоте сокровища древних кочевников – собрание точных копий отдельных предметов и научных реконструкций целых комплексов костюмов, оружия и атрибутов.
В программе фестиваля fashion-показ и конкурс дизайнеров современной казахской одежды. А также конкурс костюмов "Томирис" и "Жас батыр" для самых маленьких посетителей.
Нарядные юрты окружит аромат восточной кухни. Здесь гости смогут отведать и научиться готовить традиционные казахские блюда: бауырсаки, курт, жент и др.
Завершающим этапом мероприятия станет гала-концерт мастеров оригинальной интерпретации фольклорной музыки, хэдлайнерами которого выступят знаменитый исполнитель горлового пения в современной обработке Тюргэн Кам и нео-этно-фолк группа "Аркаим".
В рамках выступлений пройдет первый казахстанский конкурс диджеев, работающих в стиле этно. Вечера будут наполнены звуками кобыза, домбры и других традиционных инструментов, объединенных с современными ритмами.
Мероприятие проводится по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Выставка будет работать с 10:00 до 22:00. Вход для посетителей свободный.
Для удобства гостей будут запущены бесплатные автобусы от ТРЦ "Хан Шатыр" до Этноаула, которые будут курсировать ежечасно с 10:00 до 21:00. Также до места можно добраться на городских маршрутах № 18, 301, 302, 303, 304, 305.
Как отмечают организаторы, красной нитью через все мероприятия и экспозиции будет проходить тема истории от глубокой древности до наших дней, достижений умельцев казахского народа и преемственности поколений, вплетающих культуру древности в настоящее.
Цель выставки – показать успешную интеграцию казахской культуры в современную жизнь, развить интерес молодежи к историческим ценностям и показать красоту работ народных умельцев.
Главными героями выставки станут ремесленники, которые не просто представят свои искусные изделия, но и поделятся мастерством со всеми желающими на бесплатных мастер-классах. Посетители увидят потрясающие сбруи, седла, поводья и камчи в рамках конкурса мастеров конного убранства.
На выставке будут размещены исторические музейные экспозиции из разных регионов страны, предоставляющие ее посетителям возможность совершить своеобразное путешествие в эпоху рубежа прошлого столетия, увидеть одежду, украшения, домашнюю утварь и другие предметы, связанные со средневековьем. Среди них уникальные по красоте сокровища древних кочевников – собрание точных копий отдельных предметов и научных реконструкций целых комплексов костюмов, оружия и атрибутов.
В программе фестиваля fashion-показ и конкурс дизайнеров современной казахской одежды. А также конкурс костюмов "Томирис" и "Жас батыр" для самых маленьких посетителей.
Нарядные юрты окружит аромат восточной кухни. Здесь гости смогут отведать и научиться готовить традиционные казахские блюда: бауырсаки, курт, жент и др.
Завершающим этапом мероприятия станет гала-концерт мастеров оригинальной интерпретации фольклорной музыки, хэдлайнерами которого выступят знаменитый исполнитель горлового пения в современной обработке Тюргэн Кам и нео-этно-фолк группа "Аркаим".
В рамках выступлений пройдет первый казахстанский конкурс диджеев, работающих в стиле этно. Вечера будут наполнены звуками кобыза, домбры и других традиционных инструментов, объединенных с современными ритмами.
Мероприятие проводится по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Выставка будет работать с 10:00 до 22:00. Вход для посетителей свободный.
Для удобства гостей будут запущены бесплатные автобусы от ТРЦ "Хан Шатыр" до Этноаула, которые будут курсировать ежечасно с 10:00 до 21:00. Также до места можно добраться на городских маршрутах № 18, 301, 302, 303, 304, 305.