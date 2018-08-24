Общество
Мастер-класс по новому методу проведения операции на сердце прошел в Алматинской области
Сегодня, 24 августа, на базе Областного Кардиологического Центра впервые в Алматинской области прошел мастер-класс. Врачи рентгенохирурги произвели эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Mediko.

Цель мастер-класса - обеспечить пациентам доступ к современной технологии. Полученные докторами навыки теперь позволят им проводить подобные операции пациентам Областного кардиологического центра на ежедневной основе.

Следует отметить, что операция на сердце проходит без единого разреза в грудной клетке. Метод эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки является современной альтернативой ушиванию дефекта при открытой операции и помогает быстро восстановить правильную работу сердца. Пациенты в короткие сроки восстанавливаются.

В норме у взрослого человека отсутствует отверстие между правым и левым предсердием. Но существуют случаи, когда оно своевременно не зарастает и образуется дефект - шунт слева-направо, который приводит к перегрузке правого предсердия и правого желудочка. Этот порок сердца встречается у людей разных возрастов и он всегда врожденный. Дефект реже проявляется в детском возрасте и чаще обнаруживается у людей старше двадцати лет. У таких пациентов дефект может вызывать легочную гипертензию, сердечную недостаточность и аритмию.

До появления окклюдера, пациентам с дефектом межпредсердной перегородки делали операцию на открытом сердце с использованием системы искусственного кровообращения. Такие пациенты долго восстанавливаются и зачастую получают послеоперационные осложнения. Имплантация окклюдера – это современный метод лечения, который отличается малоинвазивностью, скоростью восстановления и низким процентом осложнений. Более того, данный метод лечения может применяться даже на поздних сроках беременности.

Для закрытия дефекта используется устройство под названием окклюдер, который производят из современного материала – нитинол, сплава никеля и титана. Устройство через специальную систему доставки проводят в сердце, где оно надежно фиксируется в дефекте благодаря своей форме. Для контроля процедуры и правильной установки окклюдера доктора используют Ангиограф и через пищеводное УЗИ.

Многолетним опытом установки окклюдеров сегодня поделился приглашенный рентгенохирург Азиз Онласынов. Для выполнения операции доктора произвели небольшой надрез на одном бедре и ввели через кровеносный сосуд катетер, который доставил окклюдер до места назначения.

Популярное

Все
Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест
Как я училась правильно замуж ходить
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
Должны ли банки отвечать за «дыры» в своей системе безопасности?
Не обезьянья жизнь…
Живая книга в детских руках
Парадокс
Вместо тоя – в больницу
Просто бизнес
Ночные мелодии домбры
Во имя будущего
Нам нужна стабильность
Щебень преткновения
Коалиция конструктивизма
На проводе Семипалатинск
Искусство объединяет
Привычка страдать
Игры номадов в Казахстане
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Президент открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову в Семее
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты
Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра
Тариф на отопление и горячую воду повысится с 1 октября в Караганде
Премьер провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Токаев поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником
О ситуации в городе из-за притока россиян рассказали в маслихате Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Общество
Вместо тоя – в больницу
Общество
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие колл…
Общество
В Алматы прошла выставка-ярмарка голубей Семиречья
Общество
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и л…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]