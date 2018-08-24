Мастер-класс по новому методу проведения операции на сердце прошел в Алматинской области
Сегодня, 24 августа, на базе Областного Кардиологического Центра впервые в Алматинской области прошел мастер-класс. Врачи рентгенохирурги произвели эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Mediko.
Цель мастер-класса - обеспечить пациентам доступ к современной технологии. Полученные докторами навыки теперь позволят им проводить подобные операции пациентам Областного кардиологического центра на ежедневной основе.
Следует отметить, что операция на сердце проходит без единого разреза в грудной клетке. Метод эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки является современной альтернативой ушиванию дефекта при открытой операции и помогает быстро восстановить правильную работу сердца. Пациенты в короткие сроки восстанавливаются.
В норме у взрослого человека отсутствует отверстие между правым и левым предсердием. Но существуют случаи, когда оно своевременно не зарастает и образуется дефект - шунт слева-направо, который приводит к перегрузке правого предсердия и правого желудочка. Этот порок сердца встречается у людей разных возрастов и он всегда врожденный. Дефект реже проявляется в детском возрасте и чаще обнаруживается у людей старше двадцати лет. У таких пациентов дефект может вызывать легочную гипертензию, сердечную недостаточность и аритмию.
До появления окклюдера, пациентам с дефектом межпредсердной перегородки делали операцию на открытом сердце с использованием системы искусственного кровообращения. Такие пациенты долго восстанавливаются и зачастую получают послеоперационные осложнения. Имплантация окклюдера – это современный метод лечения, который отличается малоинвазивностью, скоростью восстановления и низким процентом осложнений. Более того, данный метод лечения может применяться даже на поздних сроках беременности.
Для закрытия дефекта используется устройство под названием окклюдер, который производят из современного материала – нитинол, сплава никеля и титана. Устройство через специальную систему доставки проводят в сердце, где оно надежно фиксируется в дефекте благодаря своей форме. Для контроля процедуры и правильной установки окклюдера доктора используют Ангиограф и через пищеводное УЗИ.
Многолетним опытом установки окклюдеров сегодня поделился приглашенный рентгенохирург Азиз Онласынов. Для выполнения операции доктора произвели небольшой надрез на одном бедре и ввели через кровеносный сосуд катетер, который доставил окклюдер до места назначения.