Мастер-класс по травматологии с участием известного профессора из Турции прошел в Нур-Султане

В Больнице Медицинского центра УДП РК состоялся официальный визит делегации турецкой клиники «Medicabil». В рамках визита подписано Соглашение о партнерстве между Президентской клиникой и турецкой клиникой «Medicabil», предусматривающее реализацию проекта «Клиника в клинике», а также взаимный обмен опытом применения инновационных медицинских технологий в травматологии и ортопедии.

Директор Президентской клиники Валерий Бенберин в ходе встречи отметил важность проекта «Клиника в клинике», который дает возможность передавать специалистам опыт и применяемые технологии.

В течение двух дней, 24-25 июня, травматологами-ортопедами Президентской клиники был проведен показательный мастер-класс с участием знаменитого профессора клиники «Medicabil» Омера Фарука Бильгена, ведущего специалиста по роботизированной хирургии в ортопедии.

Благодаря совместному сотрудничеству на базе Президентской клиники проведен ряд операций по сложному первичному протезированию тазобедренного сустава при врожденных вывихах. Приглашенный специалист и ортопеды Президентской клиники поделились накопленным опытом, а также провели совместный прием пациентов травматологического профиля, требующих мультидисциплинарного подхода.

Также в ходе мастер-класса Омер Фарук Бильген презентованы лекции для травматологов столичных клиник – НИИ травматологии и ортопедии имени академика Батпенова, ГКП онкологический центр и др.