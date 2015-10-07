Мастер-класс в ООН Свежий выпуск 380 Есен КУМИСКАЛИ, общественный деятель, заслуженный нефтяник Мангистауской области

Особенно я поддерживаю инициативы Президента по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сейчас все страны борются с этим злом, но нет глобальных усилий, нет четкой координации действий друг с другом. Усилия одной страны или даже нескольких не приведут к результату. Это общая проб­лема, поэтому и действовать здесь нужно только сообща. К этому призвал все страны наш Президент. Поэтому я считаю правильным его предложение создать под эгидой ООН единую мировую сеть противодействия международному терроризму и экстремизму, а для реализации этой задачи разработать и принять всеобъемлющий документ ООН по борьбе с терроризмом.

Ведь только совместными усилиями и под эгидой ООН можно остановить сегодняшнюю «вакханалию». Нурсултан­ Назарбаев также выделил некоторые направления, на которые следует направить совместные усилия стран. К примеру, Глава нашего государства призвал к выработке единого механизма действий по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к совершению таких страшных преступлений. Более того, Нурсултан Абишевич, обращаясь с высокой трибуны ко всем главам государств, обратил внимание на то, что миру необходимы универсальные и обязательные для всех стран нормы и правила действий против террористов и экстремистов. Кроме этого, Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул, что необходимо устранить сами причины экстремизма, а не только бороться с его последствиями. Это самое важное. Потому что без искоренения этих причин борьба может продолжаться бесконечно долго, и никто из нее не выйдет победителем.



