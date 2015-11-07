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​Мастер-класс в операционной

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Бригада киевских кардиохирургов за два дня прооперировала семерых маленьких пациентов, проведя совместно с шымкентскими медиками операции на открытом сердце. Одной из первых прооперировали Алину, которой два месяца от рождения. Малышка сейчас в реанимации, но медики уверены, что самое страшное позади. В будущем она сможет жить полноценной жизнью. На поправку идут и остальные дети, которых приезд киевских медиков избавил от страданий, подарив шанс на жизнь. Все это сложные вмешательства, выполнять которые в Шымкенте пока не научились. Но первые серьезные шаги в этом направлении уже сделаны.

Год назад в областной детской больнице было организовано отделение кардиохирургии, позволившее оказывать помощь маленьким пациентам. До последнего времени в Южном Казах­стане детям кардиохирургические операции делали при условии, что их вес составляет не менее 10 кг. Но далеко не все дети доживали до набора такого веса. Сейчас местные кардиохирурги берутся за малышей с весом 5 кг и даже 3 кг. Во всяком случае, три первые операции детям с трехкилограммовым весом прошли успешно. Проблема в том, что при врожденных пороках требуется более раннее оперативное вмешательство. Подобные операции проводят даже в первые дни жизни, естественно, при условии соответствующего оснащения оборудованием и инструментарием и достаточной квалификации специалистов.

Директор республиканского центра кардиологии и детской кардиохирургии из Киева Илья Емец, безвозмездно прооперировавший шымкентских малышей, берется за проведение операций на открытом сердце даже не в первые дни жизни, а часы. Украинская кардиохирургическая служба – одна из самых продвинутых в Европе, хотя стоимость услуг в разы меньше, чем в Швейцарии или Германии.

– Мы беремся за самые сложные случаи, давая право на жизнь новорожденным, у которых диагностирован порок сердца, – говорит Илья Емец. – Продолжительность жизни и младенческая смертность стали главными критериями уровня жизни в стране. Меня очень интересовал уровень специалистов здесь, и после совместной работы в операционной я понял, что самые сложные операции можно делать с таким же низким риском, как в том же Цюрихе или Киеве. Я очень рад, что уровень специалистов Шымкента очень высокий. Они уже максимально близки к проведению операций новорожденным по экстренным показаниям. Остается только постепенно нарабатывать практику.

Мастер-класс и операции в Шымкенте стали новым этапом сотрудничества киевских и шымкентских медиков, установить контакт между которыми помог Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РУ Заутбек Турисбеков. До этого при его активном содействии несколько малышей Южного Казахстана были успешно прооперированы в Киеве. От него также исходит инициатива отправить на месячную стажировку в Киев шымкентскую бригаду кардиохирургов. Эти специалисты станут основой Евразийского центра кардиохирургии, планы по созданию которого вынашивает сейчас З. Турисбеков совместно с руководством Южно-Казах­станской областной детской больницы. Главный врач больницы Ануарбек Маймаков уже побывал в Киеве, где ознакомился с работой республиканского центра кардиологии и детской кардиохирургии. Сразу же после возвращения в Шымкент он вышел с предложением удвоить мощности отделения кардиохирургии, получив понимание и поддержку со стороны акимата и областного департамента здравоохранения.

Для Южного Казахстана с его высокой рождаемостью развитие детской кардиохирургической службы просто необходимо. По статистике Всемирной организации здравоохранения, частота распространенности врожденных пороков сердца (ВПС) составляет 8–10 на тысячу среди всех живорожденных. Несложно подсчитать, сколько таких потенциальных пациентов на юге, если учесть, что в прошлом году в области родилось около 80 тыс. младенцев.

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