Мастер-класс в операционной

По информации главного врача больницы Мади Бегалиева, на этот раз запланировали семь трансплантаций от родственных доноров. В мастер-классе приняли участие отечественные специалисты, связанные с трансплантационной службой: нефрологи, урологи, хирурги, анестезиологи-реа­ниматологи и трансфузиологи. Своим опытом с казахстанскими коллегами поделился профессор, заведующий отделением трансплантологии и сосудистой хирургии Медицинского центра Аннам Корейского университета Пак Кван Тэ.

Управление здравоохранения Южно-Казахстанской области в 2013 году заключило меморандум о сотрудничестве с госпиталем Аннам Корейского университета (Сеул, Южная Корея). Он предусматривает обмен опытом, консультации и обучение местных кадров ведущими специалистами Южной Кореи по различным направлениям медицины. При помощи корейских врачей проведено уже 11 операций по трансплантации почек в Шымкенте. Все пациенты уже вошли в обычный ритм жизни и избавились от необходимости регулярно приходить на процедуру гемодиализа. Всего же в Шымкенте проживают 55 человек, которые перенесли операцию по пересадке донорской почки в ближнем и дальнем зарубежье. Сейчас все они пожизненно получают бесплатные иммуносупрессивные препараты и проходят реабилитацию.

На учете состоят более 300 пациентов с терминальной хронической почечной недостаточностью, которые нуждаются в пересадке органа. Мастер-классы в операционной позволяют отечественным медикам освоить сложные оперативные вмешательства, которые они вскоре смогут проводить самостоятельно. В регионе продолжается большая работа по развитию трансплантационной службы. В нынешнем году запланировано открытие лаборатории для фенотипирования, геротипирования, обучаются кадры.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент