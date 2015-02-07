Мастер мультипликации

Все явления в искусстве связаны с именами конкретных личностей. Казахской мультипликации повезло: у нас нашелся человек, который был одержим этой идеей. Алматинский художник-фронтовик Амен Хайдаров поступил на очное отделение мультипликации ВГИКа в 35 лет. После его окончания в 1965 году получил направление на киностудию «Казахфильм». Известный советский режиссер, постановщик фильма «Мать» Всеволод Пудовкин сказал о своем учителе Льве Кулешове: «Если мы делаем кино, то Кулешов сделал кинематографию». Перефразируя эти слова, об Амене Хайдарове можно сказать то же самое: он сделал казахскую мультипликацию. – Я, как историк казахской мультипликации, могу смело утверждать, что все ныне здравствующие и уже ушедшие от нас мультипликаторы являются учениками Амена Абжановича Хайдарова, – говорит киновед Бауыржан Нугербек. – Он ходил на все экзамены в Алматинском художественном училище и лучших выпускников переманивал в мультипликацию, добиваясь в дальнейшем, чтобы они продолжили учебу во ВГИКе. В 70-е казахская мультипликация благодаря А. Хайдарову стала заметным явлением не только у себя на родине, но и в Советском Союзе. Из республик Центральной Азии приезжали в Казахстан учиться ремеслу мультипликации. Здесь родилась алтайская мультипликация Тамары Мукановой, здесь увидел свет первый киргизский мультфильм. Мэтр почти до последнего своего часа продолжал готовить аниматоров в Национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Ему было уже 86, когда он вместе с учениками создал картину «Куйыршык». Самая же первая картина не только Амена Хайдарова, но и вообще казахской мультипликации – «Почему у ласточки хвост рожками?», созданная в 1966 году, произвела фурор. На всесоюзном кинофестивале она получила второй приз, на фестивале мультфильмов в Нью-Йорке – «Бронзовый Праксиноскоп». Фильм был куплен 48 странами, имел хороший прокат. Первый международный симпозиум мультипликаторов стран Азии, Африки и Латинской Америки, который состоялся в Алма-Ате в 1976 году, стал знаком общественного признания казахской мультипликации, поэтому кинематографистам, работающим в других жанрах, тоже было интересно проявить себя в этом виде искусства. Тем более что для многих из них мультипликация стала и отдушиной, и своего рода оазисом для творческих исканий и экспериментов. В объединении «Казахмультфильм» работали в те годы не только мультипликаторы, но и режиссеры игрового и документального кино. Булат Омаров, Серик Райбаев, оператор Ораз Рымжанов… Их всех сюда, по словам Бауыржана Нугербека, работавшего в ту пору главным редактором «Казахмультфильма», притягивало то, что мультипликация никак не была связана с идеологией. В 1978 году группа мультипликаторов была удостоена премии Ленинского комсомола Казахстана. Отец же веселой и оптимистичной казахской мультипликации, внешне медлительный, меланхоличный и даже скучноватый Амен Хайдаров за серию замечательных картин, сценарий к большинству которых он написал сам, – «Аксак кулан», «Хвостик», «Ходжа Насреддин – строитель», «40 небылиц» – удостоен в 1980 году Государственной премии Казахской ССР. Секрет огромного успеха нашего первого мультфильма «Почему у ласточки хвост рожками?» заключается, по словам Бауыржана Нугербека, не только в захватывающем сюжете, но еще и в его народности, связи с национальными фольклором, изобразительным искусством и музыкой. Так, музыкальная тема Ласточки, носительницы Добра, исполняется в картине на домбре – любимом инструменте казахов, а изобразительная пластика фильма связана с казахским ковровым орнаментом. Вот и второй рисованный казахский мультфильм «Аксак-кулан», сюжетом для которого послужила эпическая легенда «Хромой кулан и Джучи-хан», также основывается на фольклорных мотивах. Никто не осмеливался известить грозного Чингисхана о трагической гибели его любимого сына Джучи. И только прекрасная музыка великого жырау Кет-Буга донесла до хана суровую правду. Разгневанный хан, помня о своей угрозе – влить свинец в горло черного вестника, велел казнить домбру. Говорят, с тех пор на верхней деке домбры и осталось отверстие – след расплавленного свинца… От нас ушел талантливый художник и учитель. Но мы будем помнить его всегда.
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