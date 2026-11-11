Мастер мысли, наставник мышления

Аскар Лесхан Амирханович, доцент кафедры философии факультета философии и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби, кандидат философских наук, встречает свой славный семидесятилетний юбилей. Человек, посвятивший сознательную жизнь образованию, науке и воспитанию подрастающего поколения, неизменно вызывает глубокое уважение. И сегодня, когда Аскар Лесхан Амирханович перешагивает семидесятилетний рубеж, мысли и добрые слова о нём словно спешат обогнать друг друга. В этот знаменательный день нам хочется поделиться хотя бы некоторыми из них.

Аскар Лесхан Амирханович родился 15 ноября 1956 года в Южно-Казахстанской области. Он вырос среди благодатных мест, чьи названия звучат словно нанизанные на одну нить бусины: Мырзашоль, Келес, Мактаарал, Жетысай, Кызылкум, Шардара... Вдыхая воздух этих мест, впитывая с детства силу и тепло родной земли, Лесхан с юных лет отличался живым умом, любознательностью и разносторонними способностями. Стремление к знаниям привело юного Лесхана в школу-интернат № 12 города Шымкента, которую он окончил в 1974 году, открыв для себя дорогу в большую жизнь. После службы в армии в 1976–1978 годах он поступил на философское отделение факультета философии и экономики Казахского государственного университета имени С. М. Кирова. В 1983 году завершил обучение и приступил к профессиональной деятельности.

В 1983–1987 годах Лесхан Амирханович преподавал в Алматинском архитектурно-строительном институте. Именно здесь он прошёл важную школу становления молодого преподавателя и исследователя, заложив основы своего профессионального пути.

К научной деятельности он приступил в 1987 году. В том же году поступил в аспирантуру Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности «Философия» — в тот самый МГУ, о котором мечтали многие молодые исследователи. Это время стало для него особой школой: здесь формировался не только будущий учёный, но и человек, способный самостоятельно мыслить, отстаивать свою позицию и идти к поставленной цели.

В 1990 году Аскар Л. А. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Философско-методологический анализ идеологических процессов в национальных отношениях» по специальности 09.00.01 окончательно связав свою судьбу с наукой. Научным руководителем Асқара Лесхана был известный философ и исследователь евразийства Виталий Яковлевич Пащенко. Будучи одним из крупнейших интерпретаторов евразийской идеи и последователей интеллектуальной традиции Льва Гумилева, он оказал заметное влияние на формирование мировоззрения молодого казахстанского ученого.

Когда распалась огромная страна, когда менялись привычные ценности и утверждались рыночные отношения, перед многими открылись самые разные пути. Не были исключением и возможности, связанные с предпринимательством, бизнесом и торговлей. Но Лесхан Амирханович остался верен своему главному призванию — науке. С 1992 года и по сей день он неразрывно связан с нашей кафедрой, сохраняя верность избранному делу.

Научные интересы Лесхана Амирхановича отличаются редкой широтой. Логика и критическое мышление, тюркская культура и философия, казахская философская мысль, аль-Фараби и современность, история и философия науки — далеко не полный перечень направлений, к которым обращался учёный. За его плечами более двухсот научных публикаций. Примечательно, что ни учебники и учебные пособия, ни монографии и статьи не ограничиваются узкими рамками одной дисциплины. В поле его исследовательского внимания находятся история философии, онтология и гносеология, логика и эпистемология, философия культуры, западная и восточная мысль, исламская философия, фарабиеведение, казахская и тюркская философские традиции. В каждом из этих направлений можно найти самостоятельные и содержательные размышления учёного, его собственный взгляд и ценные выводы.

В соавторстве с известным учёным Бериком Аташем он подготовил учебное пособие «Онтология и гносеология». Эта работа — один из примеров того, как благодаря труду таких исследователей казахстанская философская мысль выходит за пределы привычного изложения и обретает всё более глубокое теоретическое содержание.

Особое место в научной биографии Лесхана Амирхановича занимает фарабиеведение. Значительная часть его научных статей посвящена наследию великого мыслителя, а участие в создании специального учебного пособия «Фарабитану» стало ещё одним свидетельством его преданности этой области. В коллективной работе, объединённой общим исследовательским замыслом, Лесхан Амирханович внёс весомый вклад в осмысление теории познания аль-Фараби и подготовку содержательных комментариев к его логическим трактатам. Благодаря этому издание приобрело дополнительную научную глубину и особую ценность.

И всё же, пожалуй, наиболее самобытная и значимая область научных интересов Асқара Лесхана — логика. Его по праву можно назвать одним из наиболее известных казахстанских специалистов в этой сфере. На протяжении многих лет он исследует природу мышления, закономерности логического познания и историю логических учений, рассматривая их в контексте философского наследия аль-Кинди, аль-Фараби и Ибн Сины.

Особое место в его трудах занимают вопросы эволюции мышления, культуры мысли и философских оснований познания. Результатом этих исследований стали десятки научных публикаций, среди которых работы — «Логика как феномен культуры мышления в контексте истории философии», «Өрісті логика», «Искусство логики в фалсафе аль-Фараби», «Логическое учение аль-Фараби», «Наука логика в понимании Абу Насра аль-Фараби», «Эволюция мышления» и другие содержательные труды. Их названия говорят не только о широте научных интересов автора, но и о его стремлении соединить философскую глубину с ясностью мысли. Они позволяют увидеть и ещё одну важную черту Лесхана Амирхановича — свободное владение казахским и русским языками, умение работать с философским наследием в разных языковых и культурных традициях. Свободно владея казахским и русским языками, он на протяжении многих лет одинаково успешно ведёт занятия как в казахоязычных, так и в русскоязычных группах.

Жизнь Лесхана Амирхановича всегда была тесно связана с жизнью университета, факультета и кафедры. Он неизменно находился в самой гуще общественной и просветительской деятельности, никогда не отделяя образование от воспитания, а передачу знаний — от формирования личности. Особая страница его биографии — «Малая академия Фараби», основанная им в 1992 году. Лесхан Амирханович с самого начала и по сей день остаётся её руководителем и вдохновителем. Для студентов академия стала своеобразной школой интеллектуального становления, местом, где знания обретают живой смысл, а интерес к философии превращается в потребность думать, спорить, искать и понимать. Академия поддерживает тесные связи со школами, клубами и кружками в разных регионах страны, расширяя пространство просветительской и общественно-познавательной деятельности.

За годы существования эта площадка стала местом обсуждения актуальных духовных, философских и общественных вопросов, поиска ответов на непростые проблемы современности. Её гостями были такие известные личности, как Халифа Алтай, Абсаттар кажы Дербисали, Мухтар Шаханов, Асылы Осман, Зейнеп Ахметова, Дос Кошим и другие. Встречи Малой академии Фараби — это не просто лекции и дискуссии. В них ощущается особая духовная атмосфера, словно незримо присутствует сам дух Фараби, а сквозь время продолжают звучать голоса тех, кто посвятил себя осмыслению его наследия и развитию отечественной философской мысли: А. Касымжанов, А. Кобесов, К. Рахматуллин, М. Орынбеков, Б. Нуржанов, А. Нысанбаев, Ж. Молдабеков... Кажется, что их идеи и сегодня находят продолжение в живом разговоре, в новых вопросах, в пытливых умах молодых слушателей. Возможно, сегодня ещё рано проводить прямые исторические параллели, однако уже сейчас очевидно, что созданная в 1992 году «Малая академия Фараби» стала заметным явлением в интеллектуальной жизни университета. Хочется верить, что в будущем она сумеет сформировать собственную философскую традицию и научную школу, подобно тому, как это произошло с Венским кружком или Львовско-Варшавской школой.

Есть люди, чья преданность своему делу измеряется не только написанными книгами, опубликованными статьями и прочитанными лекциями. Она проявляется ещё и в том, сколько людей они сумели увлечь поиском истины, научили думать самостоятельно, приобщили к миру знания. Именно таким человеком является Лесхан Амирханович. Мастер мысли, наставник мышления, учитель философии и логики — за этими словами стоит долгий путь учёного, педагога и человека, сохранившего верность своему призванию.

От всей души поздравляем Лесхана Амирхановича с прекрасным юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, новых творческих свершений, радости и счастья. Пусть и впредь его доброта и мудрость согревают окружающих, а его ученики и последователи достойно продолжают начатое им дело.

Пусть Ваши мудрость, энергия и преданность философии ещё многие годы вдохновляют учеников и коллег на новые свершения!

Айдарбеков Зейнабил Смаилханович, и.о. профессора кафедры философии Казахского национального университета имени аль-Фараби

Кошкарбаев Ерболат Еркинович, старший преподаватель кафедры философии Казахского национального университета имени аль-Фараби