​Мастер по «казахскому малахиту»

Встреча с мастером, который изготавливает изумительные по красоте и изяществу вещи из карагача, состоялась в ресурсном центре областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника незадолго до его отъезда в Объе­диненные Арабские Эмираты. Здесь Адильбек с нескрываемой любовью и гордостью показал нам некоторые из своих работ.

– Вот астау (блюдо) для бешбармака, а это торсык – сосуд для хранения кумыса. Смотрите, здесь карагач больше похож на крас­ное дерево, хотя красителя нет и в помине. Изделия отличаются по цвету, потому что я применял различную технику, – давал пояс­нения автор.

Адильбек Нурмухамбетов по профессии железнодорожник. Начинал обычным путевым рабочим, экстерном получил специальное образование. Позже стал начальником станции разъезда в Семее, отдав железной дороге в общей сложности 20 лет. Увлечение резьбой по дереву пришло к Адилю еще в детстве, но он его не оставил и после вступления во взрослую жизнь.

– У Адильбека потрясающая художественная интуиция и бе-зупречный вкус, – отметила старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства музея-заповедника Райса Мухамеджанова. – В свое хобби он вкладывает душу, поэтому работы буквально излучают энергетику мастера.

Р. Мухамеджанова поделилась ощущениями, которые испытала, впервые увидев изделия из карагача в Музее имени семьи Невзоровых. Работы притягивали к себе сразу, запоминались надолго, и она поняла, что именно их автор достоин представлять восток страны на международном фестивале народных ремесел в Объединенных Арабских Эмиратах.

О необыкновенных свойствах любимого подручного материала, коим для ремесленника является карагач, Адильбек может рассказывать часами. Он сам когда-то заболел им, ознакомившись с работами Людмилы Косовой, мастера по дереву из Караганды, которую косвенно считает своим учителем.

– Карагач – это казахский малахит, ведь каждый его срез имеет неповторимый рисунок, – рассказывал А. Нурмухамбетов. – Дерево дает безграничные возможности для вдохновения, особенно когда дело касается посуды. Творческая и требовательная, в хорошем смысле этого слова, клиентура – женщины, при общении с ними часто рождаются новые идеи и образы.

А еще он инкрустирует посуду лосиным рогом. В Усть-Каменогорск Адильбек привез также прекрасную скульптурную композицию, в центре которой – кобыз. К сожалению, увидеть ее не удалось, так как она и часа не простояла в ресурсном центре: работу сразу же выкупил местный предприниматель.

В международном фестивале, который продлится 40 дней, принимают участие ремесленники стран Ближнего Востока, Центральной Азии. Казахстан в Абу-Даби представляют 50 самых талантливых народных мастеров. Среди них – удивительный самородок из Семея, поделившийся и своими планами. По возвращении на родину Адильбек Нурмухамбетов хочет приступить к строи­тельству дома для своей семьи – большого и теплого, в котором будет много дерева и, конечно же, его любимого карагача.