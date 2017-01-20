​Мастер точного выстрела

Родился фронтовик 4 июня 1923 года в зажиточной многодетной крес­тьянской семье в селе Раисовке Рузаевского района Кокчетавской области. Кроме него в семье было пять сестер и четыре брата. До раскулачивания его семья жила довольно хорошо, по тем временам, можно сказать, даже богато. Были у них свой дом и скот.

С началом войны Федора Никитовича призвали в ряды Красной Армии и сразу направили в Ташкентское пулеметно-минометное училище, где он проходил обучение военному делу. Во время учебы помимо ручного и станкового пулеметов крестьянский сын изучал снайперскую винтовку Драгунова. Спустя год, после сдачи на «отлично» выпускных экзаменов по боевой и политической подготовке, ему присвоили звание «сержант». А уже по окончании обучения в 1942 году Ф. Опрышко ушел на фронт.

По результатам учебных стрельб в дневное и ночное время суток по постоянным и движущимся целям Федор Опрышко, отлично знавший боевые свойства и назначение оружия, оказался лучшим. На фронте молодому сержанту вручили винтовку с оптическим прицелом. Так он оказался в числе мастеров точного выстрела. Ежедневно Опрышко вступал в свою собственную битву с фашистскими снайперами, которые были серьезной угрозой для продвижения советских войск. Неоднократно ему приходилось применять смекалку. Именно она не раз спасала жизнь стрелку и помогала обхитрить затаившегося противника. При крупном наступ­лении врага с целью массового уничтожения гитлеровцев Федор Опрышко был назначен заряжающим на станковый пулемет. В его подчинении было два помощника. Это было грозное оружие, которого боялись фашисты.

Федор Никитович принимал участие в освобождении Украины и битве под Сталинградом, где был тяжело ранен в ногу осколком разорвавшейся мины, а затем направлен в эвакуационный гос­питаль в город Уфу. Спустя шесть месяцев Ф. Опрышко выписали домой, в Кокчетавскую область. Шел 1943 год… Получивший ранение, он с трудом сумел найти работу в колхозе. Затем ветеран устроился работать в исправительное учреждение строгого режима. В том же году он женился. За годы совместной жизни его супруга Анастасия родила трех дочерей. Проработав несколько лет, Федор Никитович перевелся в Усть-Каменогорск. Вместе с семьей он переехал на новое место. Все было хорошо, да вот только по родным истосковался. И тогда через несколько лет Федор Никитович решил переехать в Джамбул, где жили его братья и сестры. Он вновь поменял место работы. Во время службы занимался обучением молодого пополнения, вел для военнослужащих учебные занятия.

Ветеран отслужил во внутренних войсках 26 лет и в 1972 году в звании старшины ушел в отставку из внутренних войск.

За годы службы Федора Опрышко неоднократно поощряли и объявляли ему благодарность. Он был награжден орденами Георгия Жукова и Отечественной войны, юбилейными медалями «50 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», нагрудными знаками «Кайсар» первой и второй степеней и другими.

Но не спокоен был Федор Никитович до конца своей жизни: всегда активно участвовал в праздничных мероприятиях и митингах, посвященных памятным датам. Ветеран был частым и желанным гостем войсковой части 5513 Национальной гвардии РК. Здесь он старался передать свой опыт молодежи, занимался воспитанием солдат.

В последние годы он жил в семье дочери Раисы. Свою любовь ему дарили дети, семь внуков и четыре правнука, часто навещавшие его. Гроза фашистских снайперов покинул этот мир в возрасте 86 лет. Память о нем хранится в сердцах его родных и близких, сослуживцев и подопечных.