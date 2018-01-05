«В начале было слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» – так открывается Евангелие от Иоанна.

Что же из этого следует? Значит, до того, как сотворить мир, Создатель ниспослал Слово, и Слово было ипостасью Бога. И, согласно Евангелию, все было именно так.

Приученная сомневаться мысль поначалу попросту отказывается верить в истинность столь непривычного и парадоксального утверждения. Но если спокойно вдуматься в глубинный смысл древнего речения, таинство слов постепенно начинает раскрываться.

Естественно полагать, что подобно тому, как новорожденному младенцу принято давать собственное имя, прежде чем привести в мир все одушевленное и неодушевленное, Творец должен был присвоить код каж­дому предмету, соответствующий его признакам. Чем же их обозначать и описывать, как не словами? Значит, верно, что до всего сущего появились по следующей трансформации: Слово – Речь – Язык! Более того, разве не дар речи – есть тот инструмент, посредством которого человеческое существо проникается пониманием божест­венного в Боге?

В самом деле, весь мир состоит из Слов, а Слово – сила, явленная вместе с самим Творцом. Окружающая нас среда, живая и неживая природа – все построено из Слова. Все их тайны и свойства мы постигаем с помощью Слова и Словом же нарекаем. Даже еще неведомые, неподвластные человечеству тайны бытия до поры сокрыты и запечатаны Словом. Мысль, рождающаяся в голове, перо в руке, писчая бумага на столе, газета, читаемая вами в этот самый момент, книга, Всемирная сеть Интернет… – все имеет наименование, выраженное в словах. И пусть на разных языках они передаются разными словами и символами – их природа и сущность восходят к единому неделимому корню.

Если Слово – универсальная магическая сила, то, пожалуй, самым могущественным из искусств является искусство слова. Вспомните бесчисленных царей и героев «Шахнаме», за которыми стоят как реальные исторические прототипы, так и мифические цари-богатыри древнего Ирана. Сейчас даже на родине этого эпоса их имена знают далеко не все. А слава гениального Фирдоуси, искусством слова создавшего бессмертное произведение, давно и уверенно шагает по всему миру. И нет примера более крас­норечивого, убеж­дающего, что главным словом для обозначения мощи, влияния, силы и признания служат вовсе не «богатство» и не «власть», а «искусство слова».

К пониманию слова как искусства в разные времена приходило немало мыслителей Запада и Востока. Однако честь первооткрывателя, метко сконструировавшего словосочетание «искусство слова», теоретически обосновавшего и успешно введшего его в оборот на правах научного термина, принадлежит казахскому ученому – идейному вождю Алаша, реформатору казахского языка профессору Ахмету Байтурсынову. В годы тоталитаризма, когда под запретом оказались не только сочинения Ахмета Байтурсынова, но и само его имя, человеком, переосмыслившим и содержательно обогатившим это понятие для задач казахского литературоведения в новых условиях, был неподражаемый мастер Зейнолла Кабдолов. И сегодняшние мои размышления посвящены академику слова, дорогому и незабвенному Зеке.

Мысль написать о Зеке волновала меня давно. Подобно художнику, для которого в работе над портретом с натуры первостепенно важно изучить характер своего героя, при многочисленных личных контактах с Зеке, будь то в его доме, на лоне природы, в гостях, на собраниях или празднествах, я часто задавал ему самые разные вопросы. Судя по въедливости моей «опросной методики», он, как искушенный профессионал, разумеется, подозревал, что я собираю о нем научный материал, хотя виду ни разу не подавал. Я же в свою очередь старался не торопить события и терпеливо дожидался момента, пока мои разрозненные фрагментарные записи о нем не сомкнутся, словами самого Зеке, «в целостную картину».

Не знаю, как пишут другие, а у меня сначала рождается тема.

Шебер… Самый простой и непритязательный перевод этого слова – «мастер, умелец». Лично у меня, как у многих казахов, слово в первую очередь ассоциируется с возгласом «О, шебер Құдай!» («О, искусный, изобретательный Бог!»), чаще всего вырывающимся из уст казаха в моменты отчаяния, затруднения, восхищения или изумления. Вполне закономерно, что в минуту эмоционального всплеска верующий человек непременно помянет Бога. Хорошо, с «богом» здесь все понятно, но откуда взялся «шебер»? Среди 99 прек­расных имен Аллаха, которыми он характеризуется в Священном Коране, нет определения «шебер», но казахи дали Ему такой парафраз, причем сделали это с удивительной меткостью.

И действительно, кто же Бог, как не «мастер», приведший первобытный хаос в сложнейшую, продуманную систему? Вот и я, но уже в плоскости небожест­венных, мирских измерений считаю вполне достойным величать «мастером слова» носителя самородного таланта и непревзойденного знатока казахской словесности, который привел в гармонию искусство слова.

Много это или мало, но на протяжении более четверти века мне довелось видеть его лучистое лицо, слушать его исполненные света речи. И расти, согреваясь благотворным теплом его души. Быть может поэтому, как только я берусь писать о Мастере, мне живо представляется открытое приветливое лицо Зеке и его гус­той звучный голос с непременным «Ой, айналайын-ай!».

В университет я поступил в 1977 году. И хотя я не верю в магию чисел, но эти две великолепные семерки почему-то кажутся мне счастливым знаком моей собственной судьбы. То была пора небывалого расцвета, в которую Казахский университет вступил под руководством Умирбека Арыс­лановича Джолдасбекова. Аудитории и коридоры головного вуза республики были буквально наводнены научными светилами, и все же особым шармом среди них отличался Мастер. Эта его яркая индивидуальность имела под собой весьма твердую и широкую почву. Шутка ли, ведь это был «дорогой сердцу» самого Мухтара Ауэзова «младший брат, наделенный прекрасными знаниями, утонченным искусством и галантным нравом». А если к этому добавить, что автор величественной эпопеи об Абае и литературный классик столетия почитал за честь «быть в его компании и тесно сотрудничать с ним», то значимость Мастера чуть ли не на глазах вырастает до небес.

Зеке родился и вырос в краю с самым сложным и изреженным рельефом – на земле, где, торя себе путь извилистыми руслами, сходятся и расходятся Волга и Урал, Жем и Сагыз, Ойыл и Киыл, среди безбрежных степей и пустынь, произведших на свет, а затем сохранивших в первозданном виде древнюю поэтическую традицию, идущую от Казтугана, Шалкииза, Доспамбета и до самого Махамбета.

О его отце Кабдоле известно, что был он певцом, кюйши и сказителем, способным от рассвета и до рассвета исполнять наизусть многочисленные героические эпосы и дастаны. Сохранились сведения и о том, что одно время он находился в свите прославившегося на весь Атырау Науша-серэ, у которого получил воспитание и уроки исполнительства. Все это не могло не отразиться на его сыне Зейнолле, который сызмальства начал мыслить себя как человек искусства.

В 40-е и 50-е годы прошлого века весьма солидная часть казахской молодежи грезила романтикой первопроходчества: многие мечтали стать геологами, чтобы, исходив степи, горы и пус­тыни, разведать запасы полезных ископаемых, которые затем послужили бы славе республики и росту благосостояния страны. Мы с вами вряд ли ошибемся, если причиной того патриотического порыва назовем грандиозные подвиги и бесценные заслуги великого Каныша Имантаевича Сатпаева, связанные с открытием и разработкой крупнейших месторождений мирового значения, созданием в 1946 году Нацио­нальной академии наук и превращением ее в общепризнанный центр передовой советской науки. При виде столь живого и яркого примера для подражания казахские юноши и девушки принялись уверенно осваивать индустриально-инженерные профессии. В первой волне тех энтузиастов были прибывшие в Алматы из разных концов республики два друга, а затем и два почитаемых в народе академика – Евней Букетов и Зейнолла Кабдолов. Пос­ле первого семестра Зейнолла перевелся из политехнического института в университет, где сразу попал в мастерскую Мухтара Омархановича Ауэзова.

История перевода Зеке в университет замечательно отображена в его книге «Мой Ауэзов», на страницах которой центральной ареной, где переплетаются ключевые события в жизни многочисленных персонажей и самого автора, становится его любимый университет – по признанию академика, «вторая после отца священная инстанция» для него. И если центральным героем главной книги Кабдолова стал Ауэзов, то его попутным «зеркальным» персонажем стала его альма-матер.

В его произведениях университет – это вечно гудящий «пчелиный улей», который вполне по-человечески сопереживает своим обитателям в их радостях и горестях, поступках и столкновениях, а потому, выражаясь словами Мастера, почитаем им как «самое священное место на земле». Если «сеющий искры в умы, воспламеняющий сердца и поддерживающий огонь вечной памяти» университет на первых порах стал для Зейноллы школой взросления, то впоследствии он стал основным содержанием всей его жизни.

Этот же университет привел его в мир большой литературы. Молодому писателю стукнуло всего 20, когда, опубликовав в республиканских изданиях свои первые стихотворения, поэмы и рассказ «Клятва», он был принят в члены Союза писателей. Для того времени это было огромным достижением и знаком особого престижа. Спустя 8 лет увидели свет его повесть «Искра жизни» и роман «Пламя». А вышедшая чуть позже дилогия «Пока свободою горим», объединившая два романа, стала этапным произведением, ознаменовавшим бесспорное признание художественного таланта Зейноллы Кабдолова со стороны литературного сообщества.

В общении с гениальным ­Ауэзовым начинающему писателю удалось не только впитать уроки корифея, но и искренне подкупить Учителя своим добрым нравом и прилежанием в делах, или, выражаясь словами весьма разборчивого и требовательного к себе и к другим незабвенного Ильяса Омарова, он «появился в дверях литературы с великим благочестием, кротким нравом и обаятельными речами».

Творческий стиль и манера самовыражения Зейноллы Кабдолова таковы, что бурная мысль писателя зачастую выплескивается из заданного жанрового русла.

Роман-дилогия в свое время получил высокую общественную оценку, во многом подкрепленную благожелательными мнениями непререкаемых авторитетов в лице утонченного интеллектуала-идеолога Ильяса Омарова, самобытного и своенравного литературного классика Габита Мусрепова, сановитого критика – академика Мухамеджана Каратаева и некоторых других.

После того как дилогия «Пока свободою горим» была переведена на несколько языков, в том числе и в дальнем зарубежье, а «Негасимый огонь» разгорелся на подмостках национального академического театра, Зеке словно почувствовал, что тема нефтяников и даже проза с драматургией затягивают его в неодолимый водоворот. Вовремя остановившись и четко обозначив жизненные приоритеты, он целиком отдает себя науке.

После окончания Зейноллой университета Мухтар Омарханович, все эти 5 лет трепетно взращивавший его под своим крылом, оставляет его на своей кафедре и посвящает в профессию преподавателя. Взяв под личный надзор и опеку, он посильно нагружает стажера и основательно натаскивает его по предметам «Введение в литературоведение» и «Теория литературы».

Увы, счастье вдохновенно работать под началом Учителя оказалось недолгим. В апреле 1953 года над Ауэзовым во второй раз нависла угроза ареста и заключения, и, тайно собравшись, он был вынужден спешно вылететь в Мос­кву. Зейнолле, который почитал Ауэзова как отца и, по его словам, «любил его до смерти», с отъездом Ауэзова университет показался безжизненной пустыней. В этот период политические руководители республики привлекают способного Зейноллу к комсомольской работе, в том числе на высоких постах респуб­ликанского уровня.

Далее с Зейноллой произошло событие, прямиком просящееся в рубрику «Невероятно, но факт».

Тогдашний вожак казахстанского комсомола Сагындык Кенжебаев, предварительно согласовав кандидатуру Зейноллы Кабдолова в ЦК Компартии Казахстана, отправил его в Москву, вручив рекомендательное письмо для приема на ответственную работу. В приподнятом настрое­нии Зейнолла приезжает на железнодорожный вокзал, где ему совершенно случайно встречается пожилой ветеран. В завязавшейся беседе благообразный старик протянул ему конверт и попросил: «Пожалуйста, передай это секретарю ЦК ВЛКСМ Степанову». Воспитанный в уважении к старшим, по прибытии в Мос­кву Кабдолов вручает конверт человеку, к которому он пришел на собеседование. Содержимым конверта оказалась злобная записка, сочиненная неисправимым апологетом большевизма по фамилии Нуршин, в свое время преследовавшим Мухтара ­Ауэзова по пятам. В ней говорилось: «Перед вами – прихвостень заклятого врага Советской власти, махрового националиста и алашординца Ауэзова. Поставить такого на ответственный пост в комсомоле равноценно удару топором по будущему большевизма». Так простодушный и ни о чем не подозревавший Зеке собственноручно вручил секретарю ЦК ВЛКСМ «расстрельный» донос…на самого себя.

Споткнувшись и больно ударившись, казалось бы, на ровном месте, Зейнолла обескураженно вернулся восвояси. Но старшие собратья прониклись к нему пониманием и не оставили его в беде: вскоре Кабдолову предложили место главного редактора журнала «Литература и искусство».

С приходом Зеке в жилах до поры сдержанного и нарочито педантичного журнала заиграла молодая кровь. При романтически настроенном главреде издание приобрело не только новое сиятельное название «Жұлдыз» («Звезда»), но и кардинально поменяло свой формат и контент: сгруппировавшиеся вок­руг журнала молодые таланты, поверившие в свет хрущевской «оттепели», превратили его в трибуну смелой и новаторской литературной мысли.

Наступило время, когда очис­тившись от помоев всех вылитых на него клеветнических обвинений и нападок, великий Мухтар Ауэзов триумфально вернулся на Родину во всем блеске своего достоинства и славы. Для Учителя начались самые плодотворные и победоносные дни его жизни.

Видя в Зейнолле представителя талантливой и перспективной молодежи, Мухтар Омарханович питал к нему особые чувства. В разные годы своей жизни он не жалел энергии души, чтобы на правах педагога приголубить, приблизить, поддержать Зейноллу и оказать ему посильное покровительство. Под непосредственным влиянием Мухтара ­Ауэзова его ученик Зейнолла, которому в ту пору едва исполнилось 30 лет, был назначен заведующим сектором ЦК Компартии Казахстана. Во времена, когда власть безраз­дельно находилась в руках партии, это была очень высокая по статусу должность.

Проработав в этой предельно задисциплинированной и никому не прощающей даже малейшей слабины сфере около 2 лет, позже Зеке 1,5 года пробыл главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті» («Казахская литература»), после чего окончательно вернулся в родной университет. Вся его последующая жизнь прошла под этим священным шаныраком, и, надо сказать, эти годы стали самыми счастливыми на земном пути Мастера. Отныне тема Его Величества Университета станет его «песнью песней», а его жизнь в научном и педагогическом творчестве послужит фактологичес­кой основой для щедрой по наб­людениям и занимательнейшей книги «Мой Ауэзов».

Если тема нефтяников была для Кабдолова этакой «первой любовью», которую в силу неумолимых обстоятельств и законов бытия суждено было «однажды вырвать из разбитого сердца и забыть», то на тему Ауэзова он писал всю свою жизнь.

Поучительна сама событийная сторона прихода его к данной теме.

Это было спустя 2 года после кончины Мухтара Ауэзова, когда Зейнолла Кабдолов и Чингиз Айт­матов повстречались во время отдыха в одном из санаториев в окрестностях Алматы. Знавшие друг друга давно два друга много времени проводили в непринужденных беседах. В один из вечеров Чингиз живописующе рассказал ему занимательную историю любви, приключившуюся с одним из его сокурсников. Учуяв в этом стоя­щий художест­венный проект, Зейнолла заявил: «Ты должен сделать из этого сюжета хорошую вещь». А потом принялся настойчиво напоминать об этом Чингизу и чуть ли не наседать на него. Дело дошло до того, что, садясь за обеденный стол, Зейнолла приветствовал коллегу беспокойной фразой «Где же красное яблоко?». Поддавшись уговорам, Чингиз Торекулович в считанные дни написал свой рассказ «Красное яблоко» и посвятил его Зейнолле Кабдолову. Опьяняющий своей пронзительной чувственностью рассказ «Крас­ное яблоко» Зейнолла в столь же считанные дни перевел с русского на казахский и опубликовал на страницах журнала «Жұлдыз».

В деле наставления на доброе кыргызский классик не остался в долгу. И именно в те самые дни он убедительно попросил Зейноллу обязательно, непременно написать об общем для них Великом Учителе – Мухтаре Омархановиче Ауэзове. Тем более что все это время его слух услаждали благодарные воспоминания Зейноллы, преисполненные сыновней симпатии, бесконечной преданности и искренней привязанности к священному Учителю.

После тех задушевных бесед с Чингизом Айтматовым мир ­Ауэзова стал краеугольным камнем и заглавным «брендом» творчества Зейноллы Кабдолова.

Впрочем, к теме Ауэзова как основной «пище» своих бытийных исканий Кабдолов пришел еще при жизни классика. В пору своего ученичества он приятно поражал учителя, добротно переводя большие и малые статьи, доклады и выступления Мухтара Ауэзова, первоначально созданные на русском языке. Под руководством Мухтара Омархановича он выбрал лирику Абая в качест­ве объекта научных исследований. А в 1957 году выступил с содержательным аналитическим докладом об эпопее «Абай» (его книжная версия представлена в финальной части «Моего ­Ауэзова» в виде небольшой статьи «Когда заговорили камни»). Уже только поэтому мы должны быть далеки от поверхностных заявлений, что на тему Ауэзова его наставил Айтма­тов. Хотя доподлинно известно, что Айт­матов советовал ему изучать Ауэзова не только с сугубо научных позиций, но и методами литературно-художест­венных исследований. Первой лас­точкой в этом направлении стало эссе-воспоминание Зейноллы Кабдолова «Ғулама» («Мыслитель»), увидевшее свет в 1967 году. В дальнейшем в разные годы были напечатаны другие аналогичные по языку и стилю произведения, со временем сплетенные в единую повествовательную линию «Моего Ауэзова».

Так что же представляет собой «Мой Ауэзов» Зейноллы Кабдолова?

Сам автор, считающийся академиком в области теории литературы, определил жанр книги как роман-эссе. Резонно предвидя, что в будущем вопросы жанра книги могут стать дискуссионными, в качестве эпиграфа он взял слова Андре Моруа – знаменитого французского писателя, прославившегося серией романов и замечательных биографий Бальзака, Байрона, Гюго, Жорж Санд, Тургенева, отца и сына Дюма: «Этот жанр – гибрид. В этом романе нет ни строгости, ни… Впрочем, он и не претендует на это, его характерная черта – интеллектуальная игра». За самим этим эпиграфом сокрыто очень многое.

«Мой Ауэзов» – это не один из множества романов, рожденных силой художественного вымыс­ла. Степень доверия к нему и его импозантности определяется не столько фасоном и кроем, сколько тем, что его материал взят из жизни и настоян на квинтэссенции реальных судеб.

«Мой Ауэзов» – сочинение, которое невозможно измерить строгими лекалами романного жанра. Как и указывал Моруа, в нем подобно мозговым извилинам тесно переплетены и слеп­лены мемуары, эссе, рассказ, очерк, рецензия, статья... Между прочим, за подобное «симбиотическое» творение, жанровую принадлежность которого очень трудно дефинировать с точнос­тью, современный турецкий писатель Орхан Памук с его книгой «Стамбул: воспоминания и город» был удостоен Нобелевской премии.

Размышления о жанре этой книги почему-то побуждают меня сравнить ее автора с лихим всадником, на горячем сером в яблоках породистом жеребце, зашедшемся в озорном кокпаре. Он абсолютно волен в маневрах, и очень трудно предугадать, где и когда он увильнет влево или вправо. Так, в совершенстве владея и теорией, и практикой прозаических жанров, в своем романе-эссе Кабдолов гармонично совместил и использовал наиболее выигрышные стороны самых разных описательных и повествовательных форм.

Другой системной находкой Кабдолова стало то, что, начав свою наррацию с множества малых «ручьев», он со временем привел их в «русло» единой универсальной, вечно волнующей и неизменно привлекательной темы, чувство сопричастности к которой по психологически точному расчету автора рано или поздно должно было консолидировать всю читательскую аудиторию. Что же это за тема?

Это тема любви. Да-да, не удивляйтесь, ибо любовь – главная тема «Моего Ауэзова». При этом речь идет не о банальном беллетристическом «люблю, горю, страдаю, умираю», а о любви высшего духовного порядка – о самых прекрасных, искренних и непорочных чувствах, питаемых учеником к своему учителю.

В ходе одного из разговоров Чингиз заметил пылкому собеседнику: «А ведь ты очень сильно любишь Мухтара Омархановича».

«...Что готов за него умереть», – выдохнул тогда Зейнолла. Сколько же душевной глубины и чис­тоты таится в этой короткой спонтанной фразе?! И что же это, как не проявление всецелой жерт­венной преданности предмету своего почитания?..

Произведений, посвященных учителям и наставникам как духовным авторитетам, в казахской литературе немало. Но подавляющее их большинство страдает как бы изначально долженствующим иерархическим неравенством и статусной дистанцией, при которых ученик обязательно подчинен учителю и зависим от него. В интерпретационной модели Кабдолова учитель и ученик – единое целое, в силу чего границу между ними трудно проследить. Такая нерасчлененность закреп­лена и манифестирована уже в названии книги – «Мой Ауэзов». И когда ученый называет своего наставника «Мой Ауэзов», то вряд ли кому удастся вырвать его из воображаемых теплых объятий своего духовного отца. Вот что стоит за моим заявлением о том, что «Мой Ауэзов» – это книга о любви.

Вдумчивый читатель заметит, что три главные инстанции повествования – учитель, университет, ученик – слились в некий целостный и внутренне согласованный мир. Разумеется, главный герой романа – Ауэзов. Монументальность его образа, талантливо выписанного Кабдоловым, такова, что читатель почти явственно представляет себе гигантскую фигуру Ауэзова, словно высеченного из огромной гранитной скалы. При этом весьма характерным и безошибочно узнаваемым выражением лица статуи являются великодушие и прощение, с которыми из заоблачных вершин Гений гордо смотрит на своих клеветников, хулителей и мучителей.

«Мой Ауэзов» – это также богатейшая художественная галерея, составленная из удивительных литературных портретов очень многих людей. Среди них почти отсутствуют вымышленные герои, все они жили в то время, а некоторые здравствуют и поныне.

В свое время мне посчастливилось много общаться с Зеке на правах его ученика и младшего брата. Довелось мне почитать и рукопись «Моего Ауэзова». В беседах с Мастером мне удалось выяснить у него секреты того, почему он намеренно изменил имена многих своих персонажей. Оказалось, что в одних случаях вечно тактичный и деликатный Зеке делал это из этических соображений, в других – с целью выделения и несмешения, еще в каких-то случаях – для более рельефной характеристики, для гиперболизации, для типизации и собирательности и так далее, а говоря одним словом – чтобы подвести материал под критерии художественной прозы. Заслуживает уважения, что при жизни Зеке ни разу не назвал истинных имен своих персонажей, хотя удобных и безопасных поводов для этого в рамках многочисленных интервью было предостаточно. Но раз мы сказали «А», то нужно сказать и «Б», и, следуя этому принципу, возьму на себя смелость приоткрыть завесу той тайны. Если я не ошибся с расшифровкой, то фигурирующий в романе Бекет Бекетов – это Евней Букетов, Мерген – Сафуан Шаймерденов, Есенбек – Турсынбек Какишев, Белгілі Бекей (Известный Бекей) – Бельгибай Шалабаев, Дуйсен Байкенжин – Бейсенбай Кенжебаев, Шой Галиев – Хангали Суюншалиев, Дос Такимов – Ыскак Дуйсенбаев, Майкен Айсина – Маскен Сармурзина, Карабужыр – Нурымбек Жандильдин, Самсугир Суршин – Нуршин.

При виде такого перечисления у нас не должно сложиться ошибочное мнение, что якобы все современники Ауэзова предстают в романе под измененными именами, приметными прозвищами и говорящими фамилиями. Так, например, круг родства и общения великого писателя приведен под собственными реальными именами. Также под своими именами названы персонажи вроде Сабита Муканова и Малика Габдуллина, личности которых не требуют обособления.

«Мой Ауэзов» – это, конечно же, роман о времени. Эпоха же та была непростой, и прежде всех художественных приемов автору нужна была гражданская позиция, чтобы смело рассказать о том, как во имя призрачной «коммунистической идеи» сын восставал против отца, правду жизни запрещено было не только обсуждать, но даже искать, а многие люди жили взаимной ненавистью, стараясь как можно больше навредить друг другу.

Над «Моим Ауэзовым» Зеке работал долго. Со свойственным ему усердием и прилежанием многократно исправлял, сокращал, украшал и улучшал рукопись. Как только первые фрагменты начали публиковаться в республиканской печати, заинтригованные читатели принялись искать новые части. Снискав высокую оценку в научных и литературных кругах, а главное – среди массового читателя, роман-эссе был удостоен высшей правительственной наг­рады – Государственной премии Республики Казахстан. Все это придало Зеке энтузиазма, и он сел за вторую книгу романа. Судьба распорядилась так, что эта книга осталась неоконченной. Но несмотря на это, волнующий и пронзительный «Мой Ауэзов» как один из лучших трудов по современному ауэзоведению занял достойное место в казахской литературе.

Большую часть жизни Мастер провел в стенах национального университета, ставшего для него вторым домом. Одним из самых ценных результатов его научно-педагогической деятельности стал созданный его неустанными трудами стабильный вузовский учебник «Искусство слова». И если «Мой Ауэзов» продемонстрировал его писательский потенциал, то «Искусство слова» явилось квинтэссенцией его педагогического, литературоведческого мастерства.

Еще в бытность молодым преподавателем в 1961 году Зейнолла Кабдолов разработал учебную программу по курсу «Введение в литературоведение» для студентов и аспирантов. Девять лет спустя на основе лекций, читанных им по данной программе, он создает новый учебник под названием «Основы теории литературы». В 1976 году этот учебник подвергся кардинальной переработке и дополнениям и вновь был издан под названием «Искусство слова». При жизни автора он выдержал много переизданий, фактически превратившись в основной учебник по теории литературы для нескольких поколений специалистов в области казахской филологии, используется и поныне.

Конечно, история казахского литературоведения знает целый ряд учебников, написанных задолго до учебника Зейноллы Кабдолова. Во главе этой традиции стоит Ахмет Байтурсынов с его «Әдебиет танытқыш» («Введение в литературоведение»). После него были Кажым Жумалиев с «Теорией литературы» (1938) и Есмагамбет Исмаилов с «Основами теории литературы» (1940). В своей книге «Искусство слова» Зейнолла Кабдолов тщательно систематизировал весь накопленный до него опыт литературоведческих исследований. Но в ее первом издании не было ни слова об Ахмете Байтурсынове. В свое время это послужило поводом для самого разного рода нареканий и обвинений в адрес Кабдолова.

Но позже ситуацию прояснил сам Зеке. В 1995 году, обсуждая вопросы периодизации и преемственности в литературоведчес­кой истории и теории, он заявил открытым текстом: «Начало процесса – написанное в 20-е годы «Введение в литературоведение» Ахмета Байтурсынова, середина – изданные ближе к 40-м годам «Теория литературы» Кажыма Жумалиева и «Основы теории литературы» Есмагамбета Исмаилова, конец – написанные и изданные к началу 60-х «Основы теории литературы» («Искус­ство слова») Зейноллы Кабдолова. Когда не стало Ахмета, наша литература была похожа на обезглавленное туловище. Но бывает ли тело без головы?! Что делать, мы мирились с тем, что бывает». После этих слов, сказанных им в сердцах, ропот и сплетни вокруг него быстро затихли.

Там, где непрерывно растет и развивается литература, постоянно обновляется и видоизменяется литературоведческая наука. История сложилась так, что даже во времена СССР, где все общество подчинялось единой линии коммунистической партии как «руководящей и направляющей силы», наряду с официально рекомендованными учебниками Абрамовича и Тимофеева издавались и имели хождение и другие книги – по ряду концептуальных платформ альтернативные, модерновые и даже инакомысленные исследования Р. Якобсона, М. Бахтина, Ю. Лотмана, В. Шкловского и некоторых других. Приведенный пример призван подчеркнуть, что даже при тоталитарном режиме люди понимали необходимость плюрализма мнений: как в собственно литературе каждый наделен естественным правом иметь свою точку зрения и вкусовые пристрастия, так и в науке, описывающей эту литературу, у каждого может быть своя философская и методологическая позиция, отличная от других.

Ахмет Байтурсынов, заслуженно названный Великим наставником нации, в свое время осуществил капитальную модернизацию казахского языка. Львиная доля лингвистической и литературоведческой терминологии, находящейся в современном обиходе казахской филологии, некогда была талантливо разработана и смело введена в оборот именно гениальным Байтурсыновым. В советское время этими терминами пользовались свободно и повсеместно, часто даже не подозревая, что их авторство принадлежит «врагу народа» Байтурсынову. Воспользовался этими удачно сформулированными терминами и Кабдолов, однако справедливо соглашаясь не со всеми ими. «Термины, созданные Ахметом Байтурсыновым, не стоит принимать всем скопом. Их нужно выбирать, проверять на состоятельность, а уж потом брать на вооружение», – убежденно говорил Зейнолла Кабдолов. Далее он иллюстрирует свою мысль на конкретных фактах: «Например, было бы нелепо утверждать, что с позиций сегодняшнего уровня развития литературоведческой теории адекватным эквивалентом эпоса может служить әуезе, лирики – толғау, драмы – айтыс». С этим мнением академика трудно не согласиться.

В наши дни теория литературы и вся литературоведческая наука вышли на новый рубеж, многократно обогатившись и обновившись сообразно всему мировому процессу развития науки и образования. Не говоря уже о новых учебниках, в составе литературоведения возникли принципиально новые отрасли, а применительно к глобальному литературному ландшафту успела сформироваться качественно новая терминология. Век информационных технологий диктует необходимость создания новых учебников, которые бы не плелись за научно-техническим прогрессом, а опережали и предвосхищали его или хотя бы шли с ним вровень. Много новых учебников появилось и еще больше появится, но сконструированное Кабдоловым «Искусство слова» еще долго послужит литературоведческой науке и всегда будет занимать особое место в истории казахской филологии.

«Искусство слова» – учебник, написанный поэтическим языком. Причем не просто учебник, а учебник-монография. Удобный учебник, умная монография. С самых первых строк поставив основной вопрос «Что такое литература?», он затем незримо берет обучаемого за руку, чтобы увлечь в путешествие в чудесную страну литературы и посвятить в таинства царства изящной словесности. Восемь разделов книги плотно сплетаются в одну блестящую, упругую и неразрывную косицу: «Слово об искусстве слова», «Нау­ка об искусстве слова», «Слово и образ», «Слово и правда», «Тайны слова», «Ценность слова», «Роды и виды искусства слова», «Объект и субъект в искусстве слова».

Лично для меня эта книга – старый верный друг и добрый собеседник. С нею я впервые познакомился в последнем классе школы. К тому времени мы, насколько позволяли рамки школьной программы, успели освоить азы литературной теории и нау­чились, например, отличать эпос от драмы и лирики. В том году ответсекретарь районного радио Бейсехан Кобесов побывал в Алматы на курсах повышения квалификации, а вернувшись из столицы, вручил мне гостинец – книгу «Искусство слова» в коричневой обложке.

– Братишка, это книга, которую днем и ночью вдоль и поперек изучают все филологи и журналисты Алматы. Сама она выпущена недавно. Может быть, она поспособствует и твоему приходу в литературу, – до сих пор помню я его слова.

С того же вечера я жадно впился в нее, а потом, ввиду ее легкос­ти и доходчивости, с азартом и упое­нием перечитал еще несколько раз. Не будет преувеличением, если скажу, что в деле моей профессиональной ориентации, приведшей меня в стены национального университета, эта книга сослужила добрую службу. И пусть я не сразу шагнул в мир большой литературы, но я всегда питал к ней настоящую любовь – также заслуга моей первой читательской любви – той самой коричневой книги.

Эпоха глобализации навязывает научному литературоведению серьезные трансформации. Не в пример прежним временам, когда его объектом были исключительно литературные тексты, сегодня оно вступило в тесные и разноуровневые междисциплинарные связи с историей, философией, языкознанием, психологией, культурологией, социологией, искусствоведением. В результате на авансцену вышли абсолютно новые в концептуальном и методологическом плане оригинальные теории. В их авангарде уверенно зашагали обращенная к тексту нарратология, ориентированная на исследование природы авторства феноменология, изучающая читательские вкусы и предпочтения рецептивная эстетика, сопряженное с исследованиями историко-культурных процессов сравнительное литературоведение.

Кругозор мировой литературоведческой мысли существенно пополнился за счет заложенных трудами немецких ученых герменевтики и позитивизма, основанных французскими интеллектуалами экзистенциализма и структурализма, разработанных американскими филологами пост­модернизма и мультикультурализма. В литературный мейн­стрим влились такие течения и направления, как генетический структурализм, деконструктивизм, когнитивное литературоведение, компаративистика, психоаналитическая критика, а также научные школы цифровой литературы, работающие с интер­активными и мультимедийными текстами.

Полноценным достоянием научного дискурса стали тексты авторов, которых пусть редко и робко, но все-таки начали переводить в последние годы существования СССР. Это Ж.-П. Сартр, Р. Барт, М. Вебер, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, к которым в дальнейшем присоединились Ж. Деррида, Дж. Эллис, Р. Уэллек, О. Уорен, Г. Гейтс, Дж. Хартман, Дж. Пайзер. Увидело свет 7-томное собрание сочинений выдающегося русского мыслителя Михаила Бахтина, которому в советское время не позволили подняться выше степени кандидата наук. Значительные изменения и новшества произошли в научно-понятийном аппарате, терминологии и самом предметном наполнении литературоведения как научной и учебной дисциплины. Словом, для человека, жаждущего инноваций, открытий и существенных личных вкладов в науку, открылись доселе невиданные горизонты.

Не стало исключением и русское литературоведение, в котором тоже появилось много новых имен и вспыхнуло немало ярких звезд. К чести большинства российских коллег, они свято чтят и помнят имена предтеч – Арис­тотеля, Буало, Потебни и даже временно потускневших в свете новых идейно-политических императивов. В свою очередь, и мы в Казахстане очень надеемся, что «племени младому, незнакомому» казахских ученых-литературоведов наступившего нового века придут новые имена с оригинальными идеями, направлениями и течениями.

Еще одна большая и яркая сторона таланта Мастера – его переводческая деятельность. Переведенная им пьеса Назыма Хикмета «Всеми забытый» в 60-е годы с успехом ставилась на сцене Казахского академического театра драмы им. М. Ауэзова. В казахской версии Зеке переиначил и расширил название пьесы, звучно озаглавив ее «Герой, восставший из забвения», что, конечно же, значительно превзошло скучноватое и бесцветное «Всеми забытый». Спектакль, в котором были заняты великие казахские актеры Н. Жантурин, Х. Букеева, Ф. Шарипова, А. Ашимов, пользовался большой зрительской популяр­ностью и десятилетиями не сходил с подмостков, неизменно собирая аншлаги. Постановка этой пьесы открыла и новое творческое имя – в ту пору никому не известного начинающего режиссера Виктора Пусырманова, который впоследствии вырос в одного из авторитетных деятелей национального театра и кино.

В переводе Мастера увидела свет всемирно известная повесть Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», которую в инсценировке А. Брунштейна тут же поставил республиканский Театр юного зрителя. А Атырауский областной театр поставил по переводу Зеке пьесу русского классика А. Островского «Бешеные деньги».

Неподражаемый оратор, Зейнолла Кабдолов внес весомый вклад в развитие казахской пуб­лицистики. Его произведения, написанные по актуальным общест­венно-политическим вопросам современности, можно смело квалифицировать как великолепные образцы казахского пуб­личного печатного слова. Выбор и формулировка темы выступления, строй исходных посылок и доказательств, применение биогра­фических сведений, создание образа, логические заключения – по всем этим и многим другим параметрам его писательскую технику можно охарактеризовать как самобытную и неповторимую школу риторического мастерства.

А каковы герои его очерков: один интереснее и колоритнее другого! «Феномен» (Х. Досмухамедов), «Селен и рифма» (Е. Букетов), «Личность» (С. Зиманов), «Мысль о мыслителе» (Ж. Абдильдин), «Гвоздь» (Т. Кожакеев) – в этих небольших по формату лаконичных зарисовках сполна прояви­лось умение Мастера писать так, чтобы словам было тесно, а мыслям – просторно, что бывает под силу только искушенным наблюдателям и крупным художникам.

В последний период жизни Зеке был прикован к постели. Из-за большой занятости на работе я заходил к нему редко. Одна из таких возможностей выпала в канун новогоднего праздника. Поздоровавшись с Сауле-апай и вручив ей корзину с подарками от Деда Мороза, я заговорил нарочито игриво, стараясь сходу поднять Мастеру настроение:

– Пусть все лежания останутся в старом году! А в новом году Вы просто обязаны бодро и бойко бегать по терренкуру! И пусть это будет Ваш новогодний подарок Дедушке Морозу.

Зеке медленно поднял голову. Я быстро подложил подушку повыше и помог ему приподняться.

– Ой, айналайын, это ты? Как я рад тебя видеть! – тепло произнес аксакал.

В то время Зеке был еще в форме: речь ясная, память при нем. Несмотря на постельный режим, он читал газеты, смотрел телевизор и был в курсе новостей политической, общественной, культурной жизни страны. Выяснилось, что он успел прочитать и кое-какие из моих последних эссе.

– Одним из самых главных героев моих эссе будете Вы, Зеке! Выздоравливайте поскорей, а потом мы еще не раз и не два не спеша поговорим по душам, – сказал я, осторожно подначивая его к разговору.

Зеке оживился и сосредоточенно начал рассказывать. Особенно охотно говорил об Ауэзове.

Ближе к окончанию беседы он стрельнул глазами в сторону корзинки и сказал:

– Наливай.

Я повернулся в сторону Сауле-апай, и она беззвучно кивнула головой.

Шампанское было откупорено. В комнате воцарилась праздничная атмосфера. Осушив фужер охлажденного шампанского, Зеке перевел дыхание:

– Ах, как прекрасно сказано Абаем:

«Гармония мира, ты,

как песнь ручья,

Хрустальной наслаждаешь

нас прохладой…»

Я промолчал, но искренне поразился тому, как истинно учтивый человек даже в минуты тяжелой болезни бывает по-джентльменски изыскан, элегантен и эстетичен.

…Это был последний Новый год Мастера. И та встреча запомнилась мне навсегда, хотя после этого я виделся с ним дважды.

Зеке прожил счастливую жизнь. Получилось точь-в-точь по Ауэ­зову: «человек с прекрасной душой и прекрасными знаниями» прекрасно провел на земле отпущенный ему век. Вырастил прекрасных детей и оставил прекрасное творческое наследие. Подарил свою прекрасную любовь прекрасной женщине – Сау­ле-апай, которая до последнего его дыхания выхаживала его, как дитя, любовно и бережно сохранила все, что только несло на себе печать руки Мастера, и оставила прекрасно написанный дневник, трогательно отображающий пос­ледние 6 лет жизни своего прек­расного супруга.

В эти дни Мастера нет среди нас. Но вечно будет жить, здравствовать и процветать бессмертное Искусство Слова, благородному служению которому он посвятил себя без остатка.