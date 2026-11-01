Мастера и дизайнеры Мангистау представили свои работы в Астане

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В Астане на площадке Qazaq Creative Hub стартовала двухдневная ярмарка «Маңғыстау: Тамыр. Талғам. Креатив», посвящённая творчеству и культурному наследию Мангистауской области, передает Kazpravda.kz.

Мероприятие проходит в рамках проекта Creative Aimaq. В столицу приехали 40 представителей креативных индустрий региона, которые представили изделия декоративно-прикладного искусства, дизайнерские коллекции и авторские проекты.

В первый день гости посетили выставку «Түп төркінің төрге оздырған Маңғыстау», познакомились с работами местных мастеров и увидели выступление ансамбля «Ақшағыл».

«В первый день состоялась выставка „Түп төркінің төрге оздырған Маңғыстау“, а также выступление ансамбля „Ақшағыл“. Культурную программу продолжили показ мод „Дүние дидарындағы дәстүр“, музыкально-поэтическое представление „Менің әлемім“, выступления Тамары Асар и танцевального ансамбля „Жорға“. Для гостей также организовали тематические мастер-классы», — сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Ярмарка знакомит столичную публику не только с традиционным искусством Мангистау, но и с современными творческими направлениями региона. Посетителям представили авторские изделия и дизайнерские работы, в которых национальные мотивы сочетаются с современными подходами к оформлению и производству.

Как отметили организаторы, проект направлен на поддержку региональных мастеров и отечественных производителей, продвижение их продукции и расширение возможностей для сотрудничества в сфере креативных индустрий.

Второй день ярмарки, 1 ноября, продолжится показом мод «Бабаның көзі, жаңаның өзі», выступлением ансамбля «Домбыра сазы», вечером традиционной музыки и концертом «Тамыр. Әуен. Рух».

Мероприятие проходит в Qazaq Creative Hub по адресу: Астана, улица Жошы хана, 16/2.