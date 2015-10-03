Свежий выпуск Мастера на все сети Глеб МАЛЫХ

В течение двух недель в городе Бресте (Республика Беларусь) на базе учебного центра подготовки персонала «Энергетик» РУП «Брестэнерго» специалисты электросетевых компаний стран Содружества демонстрировали свои навыки по ремонту и обслуживанию высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ и выше. При этом уровень подготовленности всех участников был весьма высоким, а борьба за звание лучшего из лучших вышла упорной.

Международные смотры профессионального мастерства среди электроэнергетиков на пространстве Содружества Независимых Государств проводятся с 2004 года. Турниры подобного уровня позволяют всесторонне выявить и оценить профессиональные навыки персонала.

На этот раз на площадке «Брест­энерго» свою квалификацию подтверждал персонал по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше из Беларуси, Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана. Каждая команда состояла из 4 электромонтеров и мастера. Нашу страну на состязаниях представляла бригада филиа­ла АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС» – победитель внутренних соревнований среди команд филиальной сети компании. Руководителем делегации АО «KEGOC» на соревнованиях являлся управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО Муктар Бекенов.

В энергетической отрасли работники электросетевого профиля – свое­го рода профессиональная элита. От квалифицированного и своевременного обслуживания высоковольтных линий зависят безопасная эксплуатация электросетей, надежность и, как следствие, бесперебойное электроснабжение потребителей. Поэтому в современных условиях в отрасли ценятся аналитический склад ума, способность к быстрому обучению и особая ответственность. Необходимо отметить, что члены бригады АО «KEGOC» Сергей Терентьев, Александр Лисицкий, Айдар Кодорменов, Николай Киселев и Берик Калымов, а также руководитель команды Берик Адамов еще молоды. Средний возраст – чуть за 30. Но все они уже доказали свою компетентность на деле.

Программа соревнований состояла из шести этапов. Первый – «Проверка знаний действующих правил, инструкций и норм» – показал, насколько участники подготовлены теоретически. В реальных условиях каждый электромонтер не имеет права на ошибку, в связи с чем должен четко знать правила охраны труда, технической эксплуатации. И уже здесь команда АО «KEGOC» сделала серьезную заявку на победу, набрав по сравнению с соперниками максимальное количество баллов – 198 из 200 возможных.

От теории участники перешли к практике. Для начала им предложили решить нештатную ситуацию – освободить пострадавшего от действия электрического тока и оказать ему первую медицинскую помощь. В качестве «пострадавшего» на 26-мет­ровой опоре высоковольтных линий использовался 70-килограммовый манекен. И на этом самом зрелищном этапе соревнований казахстанская команда действовала четко и слаженно. Бригаде АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС» удалось про­вести весь комплекс реанимационных мероприятий менее чем за 4 минуты, то есть в случае реальной опасности человек был бы спасен.

Другие 4 этапа были посвящены решению повседневных практичес­ких задач, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом линий электропередачи, в которых команда АО «KEGOC» также продемонстрировала свое мастерство. От внимания высокопрофессиональных и опытных судей не ускользнула ни одна деталь. Эксперты, оценивавшие подготовку участников в нынешнем году, были единодушны: ее уровень растет, разрыв в баллах минимальный.

Команда АО «KEGOC» лидировала практически на всех этапах. В результате заняла почетное второе место, получив в награду кубок, диплом и сертификат на командный приз – автогидроподъемник. Победу одержали «хозяева площадки» – белорусские энергетики из филиала «Барановичские электрические сети» РУП «Брестэнерго», а бронзовая награда досталась их грузинским коллегам – АО «Теласи».

– Наш персонал подтвердил свою высокую квалификацию, именно это для нас – главный итог, – отметил Муктар Бекенов. – Мероприятия подобного уровня являются одним из самых эффективных методов проверки профессионального мас­терства работников компании и готовности к проведению безопас­ной и качественной эксплуатации электросетевого комплекса Нацио­нальной электрической сети Рес­публики Казахстан. Все задачи, которые отрабатываются на этапах соревнований, – это ежедневная работа людей, от которых зависит надежное электроснабжение потребителей. Важно и то, что мы получили возможность обменяться передовым опытом с нашими коллегами из СНГ. Также стоит добавить, что эти состязания помогают повысить уровень технического оснащения наших служб, поскольку в рамках соревнований проводятся выставки энергооборудования, спецтехники и спецодежды.

После церемонии подведения итогов команда АО «KEGOC» не скрывала своей радости. Они подтвердили, что являются частью одной большой профессиональной команды, знающей свое дело до тонкостей.



