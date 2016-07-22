Свежий выпуск
​Мастера остроумного слова
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Он был посвящен празднованию 25-летия Независимости РК. В мероприятии приняли участие лучшие команды из девяти регионов страны.

Традиция проведения летнего фестиваля КВН на государственном языке была заложена в 2008 году в рамках празднования 10-летия столицы и 70-летнего юбилея Павлодарской области. С тех пор мероприятие проводится ежегодно, оно по праву стало символом республиканского кавээновского движения, а также визитной карточкой Павлодарской области.

И в этот раз мастера остроумного слова порадовали зрителей захватывающей и яркой игрой. Лучшей на фестивале признана команда «Достар» из Семея, завоевавшая титул победителя нынешнего года. Второе место досталось кавээнщикам «Коргалжын курамасы» из Акмолинской области, которая впервые участвовала в «Жасыбай толкыны». Третьими стали павлодарцы из педагогического колледжа им. Б. Ахметова.

Жюри также отметило дебютантов фестиваля – команду Баянаульского района «Борилер» и кызылординскую «Эволюшн».

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