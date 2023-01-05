Мастера по көзбояушылық

Колонка обозревателей
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Асет Калымов

Очковтирательство – это наше все. Совсем недавно, в преддверии Нового года, в Алматинской области состоялись отчетные встречи акимов с населением. Как и следовало ожидать, чиновники представили на суд общественности бравурные доклады о результатах своей работы.

Мне тогда запомнился один интересный момент, связанный с обсуждением вопросов нехватки питьевой воды. Это одна из самых острых проблем, беспокоящих местных жителей.

Как показывают отчетные данные, практически во всех районах Алматинской области обеспеченность центральным водоснабжением составляет от 95% и выше. При этом в каждом регионе имеется в среднем около 20 сел, где ощущается острый дефицит воды.

Как же так, спросите вы? А ларчик открывается просто. Докладывая о почти стопроцентном обеспечении граждан водой, акимы ничуть не лгут. На самом деле водопровод проложен в селах и городах, правда, некоторые сооружения введены в строй еще в «эпоху Брежнева». Но не суть.

Дело в том, что повсеместно водопроводные сети обветшали на 60% и выше. И в тех же селах, где, согласно отчетам, имеется водопровод, требуется… его капитальный ремонт либо полная замена. О чем чиновники также честно сообщают и отнюдь не скрывают данный показатель. А это уже, как говорится, «совсем другой коленкор».

Так вот, у меня есть вопрос к акимам: «Зачем, выступая перед земляками, часть которых вынуждена набирать воду из колонок или ждать ее подвоза, сообщать радужные цифры?». Иначе говоря, злить людей? Не лучше ли скорректировать статистику, указав лишь тот процент населенных пунктов, где водопровод работает как положено, без сбоев и аварий?

В казахском языке есть слово «көзбояушылық», что в переводе означает очковтирательство, или приукрашивание действительности. Мне кажется, за 30 лет независимости некоторые наши государевы мужи так преуспели в көзбояушылық, что с ними никто не может конкурировать.

Помню, однажды в одном из южных регионов страны открывали завод по выпуску керамической плитки. Торжественная церемония прошла с участием руководителей области и республики. Высокопоставленные чиновники нажали на кнопку, символизирующую запуск предприятия. По конвейеру пошла первая партия продукции, которая, как доложили предприниматели и чиновники, не только обеспечит внутренний рынок республики, но и будет отправляться на экспорт в соседние страны.

Ну, как водится, аплодисменты, поздравления, фото на память. Никто в тот момент не усмотрел ничего подозрительного. Только позже один из рабочих завода выдал журналистам страшный секрет. Он не только рассказал, но и показал упаковку, из которой брали плитку и ставили ее на лоток. Оказалось, что товар привезен из Ирана!

Вот такой «мастер-класс» по көзбояушылық устроили тогда ушлые бизнесмены вкупе с представителями местных властей. Неудивительно, что под архиважное дело развития «отечественного» производства и «импортозамещения» компаньоны получили поддержку государства в виде льготного финансирования, субсидий и других разных «плюшек».

А потом мы удивляемся, почему нет казахстанских товаров на прилавках? Откуда ж им быть, когда легче и дешевле привезти из-за рубежа импортную продукцию, выдать ее за made in Kazakhstan и сидеть стричь «купоны»?

А еще помню, как в одном из регионов в списке программы форсированного индустриально-инновационного развития значился проект по выпуску… туалетной бумаги(!). На мой вопрос «в чем здесь инновация?» местный коллега пояснил, что в области мало объектов, запущенных по программе ФИИР. А акимам же нужно что-то докладывать «наверх». Вот и добавили в общий куцый список данное предприятие. Такой вот көзбояушылық...

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