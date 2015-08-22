Мастера побеждают Свежий выпуск 972 Кира ИВАНОВА

Два дня 58 работников АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», АО «Каражанбасмунай» и ТОО «СП «КазГерМунай» соревновались за звание лучшего специалиста. Кроме того, в число соревнующихся впервые были включены представители сервисной компании ТОО «КРУЗ».

Специалисты состязались как в теоретических знаниях, так и в практических умениях. При этом каждый из конкурсантов должен был ответить на 20 теоретических вопросов, для чего организаторы отвели всего 22 минуты. Большинство участников не испытывали проблем с заполнением компьютерного теста, в контрольное время уложились все, и конкурс открыл свой второй этап. Здесь уже нефтяникам пришлось показывать свое практическое мастерство и демонстрировать умения.

На состязание вышли специа­листы 11 профессий: операторы по добыче нефти и газа, оператор по исследованию скважин, операторы по подготовке нефти, операторы по поддержанию пластового давления, бригады по подземному ремонту скважин, слесари по ремонту нефтепромыслового оборудования, газоэлектросварщик, токари, бригады электромонтеров, лаборанты химического анализа и слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

– Работники наших дочерних предприятий в течение года готовятся к конкурсу, стремятся усовершенствовать свою работу, улучшить навыки и знания. Потому что конкурс – это лучшая площадка для того, чтобы заявить о себе. Такое стремление к победе положительно влияет на качество работы в целом. Конкурс повышает престиж рабочих профессий в нефтегазовой отрасли. Ведь они и есть лицо компании. Это подтверждает тот факт, что календарь РД КМГ за 2015 год украсили фотографии победителей конкурса «Үздік маман» прошлых лет. Мы с уважением относимся к профессионалам своего дела, – сказал заместитель генерального директора АО «РД «КазМунайГаз» Кайырбек Елеусинов.

В нынешнем году конкурс «Үздік маман» состоялся на производственной базе АО «Озенмунайгаз». Компания позаботилась о том, чтобы на месторождении Узень для выполнения заданий были подготовлены специальные рабочие площадки, оборудование и инвентарь. Условия были максимально приближены к тем, при которых проходит реальный рабочий процесс.

– Слесарем я работаю уже три года и считаю, что проведение такого конкурса дает нам уникальную возможность пообщаться с коллегами, повысить профессиональное мастерство и укрепить корпоративный дух, – считает слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования ТОО «СП «КазГерМунай» Болатбек Абдыкаемов.

По итогам конкурса победители по каждой профессии награждены медалью «Үздік маман», денежными премиями и ценными призами. Также участники конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места, в течение года будут получать надбавку к заработной плате в размере 30, 20 и 10% от тарифной ставки соответственно.

– Уверена, что в этом конкурсе, кроме финансовой стороны, для участников важна и моральная сторона – победитель получает признание коллег. От уровня мастерства и квалификации наших работников будет зависеть в целом коэффициент развития производства. Цель этого конкурса – повысить уровень, поднять престиж рабочих профессий. Здесь собрались настоящие мастера своего дела, которыми гордится весь наш дружный коллектив. Именно они своим примером показывают, как нужно мастерски выполнять поставленные задачи. Каждый из наших работников выложился на все 100% в борьбе за звание лучшего по профессии, – оценила конкурс управляющий директор по управлению и развитию персонала АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Ботагоз Аширбекова.

В компетентное жюри вошли представители каждого из предприятий, выдвинувших специа­листов на конкурс. Комиссия, состоящая из профессионалов, тщательно разбирала каждое действие соревнующихся, оценивая результат по ряду признаков – от соблюдения правил техники безопасности и охраны труда до качества выполнения практического задания в установленные сроки. Журналисты заметили, что организаторы конкурса тщательно оберегали участников от лишних контактов, чтобы сохранить соревновательную «чистоту процесса», а также обеспечить на участках технику безопасности.

По итогам испытаний конкурсная комиссия выбрала лучших из лучших. В результате первое место во всех номинациях было отдано работникам АО «Озенмунайгаз».

Итак, первое место в номинации «Оператор по добыче нефти и газа» занял Алип Акджигитов, лучшим в профессии «Оператор по исследованию скважин» оказался Бауыржан Жоламанов, первое место в номинации «Товарный оператор» заняла Джумагул Чонтыбаева, лучшим оператором по поддержанию пластового давления признан Жасулан Каракулов, в номинации «Лучшая бригада операторов по подземному ремонту скважин» победили Максат Айдарханов, Зулкарнай Мурзабеков и Нурлыбек Наукебаев, лучшим слесарем по ремонту неф­тепромыслового оборудования стал Марат Демеубаев, лучшим газосварщиком признан Кенжебай Каракаев, токарем – Ерхан Сугиров. Первое место в номинации «Электромонтер» заняла бригада от АО «Озенмунайгаз» – Мирам Джауымбаев, Мухамбет Сабуров, Галымжан Усенов. В номинации «Лаборант химического анализа» победила Аккенже Кожанепесова, лучший слесарь КИПиА – Аманкельди Тасимов.

– Общее впечатление от организации конкурса, безусловно, хорошее, чувствуется, что люди серьезно готовились, и хотя волнение присутствовало, оно вполне объяснимо. При этом каждый справился со своей работой на «отлично». А профессия газо­электросварщика так же важна, как и все остальные. Аварии бывают разные, и мастерство в данной сфере у наших специалистов должно быть отточено, – заключил старший инженер департамента мониторинга АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», председатель оценочной комиссии конкурса среди газоэлектросварщиков Нуралы Гулджумаров.

К тому же отмечалось, что проводимый на протяжении ряда лет конкурс служит не только подъему престижа рабочих профессий, но и создает профессиональную площадку для того, чтобы наиболее квалифицированные специалисты в своей сфере могли обмениваться накопленными знаниями и навыками. Организаторы рассчитывают, что в дальнейшем, с появлением новых технологий и инноваций, конкурс будет развиваться, а его авторитет выйдет на более высокий уровень.

Справка. АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» является одним из крупнейших работодателей в регионах присутствия: на основных активах работают свыше 14 тыс. человек, а с учетом дочерних, зависимых и совместных предприя­тий РД КМГ по всему Казахстану – около 26 тыс. человек. РД КМГ является дочерней компанией АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Компания разрабатывает 42 месторождения в Западном Казахстане. Крупнейшим из них является месторождение Узень, добыча на котором ведется с 1965 года.

