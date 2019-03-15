​Мастера ракетки

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Казахстана и России в возрасте от 40 лет и старше. Самым опытным участником стал Юрий Щуров – 79-летний мастер ракетки из Уланского района Восточно-Казахстанской области. В течение двух дней ветераны состязались в подгруппах, затем – в финальных встречах. А тройку сильнейших определило абсолютное первенство.

Победителем турнира стал представитель Павлодара Алексей Мищук. Второе место завоевал Асхат Искаков из Аксу, третье досталось 71-летнему Михаилу Сысоеву из сибирского города Искитима. Неожиданно легко возрастной теннисист обыграл более молодых соперников.

Все призеры получили грамоты управления физкультуры и спорта Восточного Казахстана, а также медали и ценные призы областной федерации настольного тенниса. Как отметил спортсмен из Астаны Нуржан Капышев, участие в ветеранском турнире стало для него уже традицией. «Это отличные соревнования, которые организовывает Казахстан, – отметил спортсмен. – Они создают атмосферу спортивного азарта и молодости».