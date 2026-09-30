Мастера тонкой лирики

Музыканты одного из ведущих камерных ансамблей Казахстана – FORTE TRIO представили столичным слушателям программу, позволившую всесторонне раскрыть многогранное наследие композитора – от масштабной инструментальной драматургии до тонкой лирики вокальных миниатюр.

Центральным произведением инструментальной части концерта стало знаменитое Фортепианное трио № 2. Сочинение, отличающееся богатством мелодического материала и сложностью эмоциональных переходов, является одним из наиболее значительных произведений Шуберта в области камерно-ансамблевой музыки. В программе также прозвучали Auf dem Wasser zu singen («Песня на воде») и Ständchen («Серенада»), в которых особенно ярко проявились характерные для шубертовской музыки певучесть и непосредственность художественного высказывания.

В исполнении лауреата Государственной молодежной премии «Дарын» Азата Малика под аккомпанемент заслуженного деятеля РК Тимура Урманчеева прозвучали песни из знаменитых вокальных циклов композитора – Das Wandern («В путь») и Wohin? («Куда?») из «Прекрасной мельничихи», а также Frühlingstraum («Весенний сон») и Die Post («Почта») из «Зимнего пути».

Чередование инструментальных и вокальных сочинений позволило выстроить целостный творческий портрет Франца Шуберта. Концерт «Романтика по-немецки» стал для слушателей своего рода погружением в атмосферу европейского романтизма – мира тонких душевных состояний, филигранных поэтических образов и пристального внимания к внутренней жизни человека, его страстям, надеждам и раздумьям.

Публика высоко оценила исполнительское мастерство артистов. По словам гостей вечера, программа, в которой столь естественно сочетались произведения разных жанров, подарила им прекрасную возможность вновь обратиться к музыке, сохраняющей свою эмоциональную раскованность и художественную свежесть спустя два столетия.