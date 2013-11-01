Мастерская от мастера на все руки

Общество
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А это стало возможным для них благодаря местному умельцу, настоящему мастеру на все руки Жансерику Багысбаеву, который во всей округе известен как строитель, архитектор, скульптор, разносторонне развитая творческая личность. Жители района знают, что это по его проектам и с его участием построены мечеть, молодежный бар, мечеть и скульптура скакуна в Атбасаре, общес­твенная баня в ауле Сепе. А несколько лет назад он поселился в Магдалиновке и оборудовал в своем доме мастерскую. При этом, конечно же, Жансерик обратил внимание на то, что подавляющее большинство здешних женщин из-за безработицы заняты только в своем хозяйстве на скотном дворе и в огороде.

Мысль о том, что все они в свое время обучались каким-то профессиям и специальностям, оставшимся в годы кризиса невостребованными, не давала ему, человеку, всю жизнь старающемуся максимально реализовать на деле все свои способности и таланты, покоя. А потому Ж. Багысбаев загорелся желанием открыть в селе швейную мастерскую. Благо, что первая швея сразу наш­лась – кто-то из односельчан в разговоре с ним сказал, что Любовь Бундан в юности окончила училище по специальности «Портной-универсал». А когда он обратился к ней с предложением работать в его будущей мастерской, та лишь с грустью посетовала на то, что ее диплом вот уже 20 лет лежит дома как напоминание о несбывшихся мечтах и не претворенных в жизнь намерениях, а приобретенные в училище навыки давно позабыты.

– Это не беда – обретешь их заново в работе, – заверил ее Жансерик и сразу поручил подыскать для мастерской других женщин, которые хоть мало-мальски знакомы со швейным делом.

Энергичный по натуре человек Ж. Багысбаев с присущим ему энтузиазмом взялся за дело: купил дом под мастерскую, приобрел и установил в нем оборудование и подал документы в районный центр занятости на открытие в Магдалиновке мастерской народно-художественного промысла по второму направлению госпрограммы «Дорожная карта занятости-2020» – «Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и опорных сел» и получил кредит в размере 3 млн. тенге. А в итоге нынешней весной она в селе заработала.

Сегодня в мастерской пока работают лишь три женщины, себе в напарницы Л. Бундан пригласила Людмилу Касенкову и Татьяну Шкуренко. А начинали они с шитья национальных костюмов и ростовых кукол, которые затем сами же презентовали и рекламировали в праздничные дни на народных гуляньях, причем отнюдь не безуспешно. Дальше – больше, женщины стали расширять ассортимент своей продукции – шить постельное белье, одеяла, покрывала, изделия казахского быта: ?алта, к?рпе, т?секше. А потом им начали поступать заказы от односельчанок на шитье не только одежды, но и штор с ламбрекенами, скатертей с завитушками и всего того, на что горазда фантазия швей. И, судя по росту числа заказов, работой мастериц из мастерской Ж. Багысбаева односельчане вполне довольны. Уникальность же его проекта в том, что в округе он является своего рода монополистом в этой сфере, и он может составить достойную конкуренцию производителям аналогичной продукции не только в области, но и в северном регионе республики, т. к. ее себестои­мость низка.

А между тем Жансерик загорелся другой идеей, которую настырный мас­тер на все руки, думается, тоже сумеет претворить в жизнь – он собирается открыть еще и мастерскую народного промысла. Токарный, деревообрабатывающий станки, а также станок для инкрустации изделий уже ждут своих хозяев. А в Магдалиновке, можно быть в этом уверенным, они непременно найдутся.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

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